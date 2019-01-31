السعودية اليوم / حرس الحدود يحصد مراكز متقدمة في بطولة الإتحاد السعودي للرماية للقطاعات العسكرية



جدة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

حصد حرس الحدود في ثاني أيام بطولة الإتحاد السعودي للرماية للقطاعات العسكرية ، ضمن مسابقة "مسدس ضغط الهواء" للفئة الممتازة مراكز متقدّمة من خلال الرامي وكيل الرقيب عطالله ندا العنزي ، بتحقيقه المركز الأول والميدالية الذهبية ، وكذا تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية لأفضل رقم عربي في رماية المسدس من خلال الرامي ، المقدم مبارك بن عبدالله الزهراني ، والمركز الرابع للرامي وكيل الرقيب عبدالكريم عقيل العنزي .

وتأتي مشاركة حرس الحدود التي أقيمت في ميادين الرماية بالأمن العام في الرياض لبطولة الإتحاد السعودي للرماية للقطاعات العسكري لعام 1440هـ ، امتدادً لما حققه في اليوم الأول على الثلاث المراكز الأولى في أسلحة ضغط الهواء "بندقية ضغط الهواء ، كما هدِفت المشاركة إلى تعزيز مهارات الرماية لدى منسوبيه وتشجيعهم على تحقيق المراكز المتقدمة -بفضل الله - ، ومن خلال دعم واهتمام ومتابعة مستمرة من معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي .

// انتهى //

16:32ت م

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جدة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسحصد حرس الحدود في ثاني أيام بطولة الإتحاد السعودي للرماية للقطاعات العسكرية ، ضمن مسابقة "مسدس ضغط الهواء" للفئة الممتازة مراكز متقدّمة من خلال الرامي وكيل الرقيب عطالله ندا العنزي ، بتحقيقه المركز الأول والميدالية الذهبية ، وكذا تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية لأفضل رقم عربي في رماية المسدس من خلال الرامي ، المقدم مبارك بن عبدالله الزهراني ، والمركز الرابع للرامي وكيل الرقيب عبدالكريم عقيل العنزي .وتأتي مشاركة حرس الحدود التي أقيمت في ميادين الرماية بالأمن العام في الرياض لبطولة الإتحاد السعودي للرماية للقطاعات العسكري لعام 1440هـ ، امتدادً لما حققه في اليوم الأول على الثلاث المراكز الأولى في أسلحة ضغط الهواء "بندقية ضغط الهواء ، كما هدِفت المشاركة إلى تعزيز مهارات الرماية لدى منسوبيه وتشجيعهم على تحقيق المراكز المتقدمة -بفضل الله - ، ومن خلال دعم واهتمام ومتابعة مستمرة من معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي .// انتهى //16:32ت م0150

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