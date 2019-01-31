السعودية اليوم / الأمير بدر بن سلطان يستقبل مدير فرع الإعلام بمكة المكرمة



جدة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، بمقر الإمارة في جدة ، مدير عام فرع وزارة الإعلام بالمنطقة وليد بافقيه ، يرافقه عددٌ من مسؤولي الفرع .

واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى شرحٍ عن أعمال الفرع التي ينفذها لتعزيز الدور الإعلامي في المنطقة .

// انتهى //

16:23ت م

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جدة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، بمقر الإمارة في جدة ، مدير عام فرع وزارة الإعلام بالمنطقة وليد بافقيه ، يرافقه عددٌ من مسؤولي الفرع .واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى شرحٍ عن أعمال الفرع التي ينفذها لتعزيز الدور الإعلامي في المنطقة .// انتهى //16:23ت م0148

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