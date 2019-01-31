السعودية اليوم / القني رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون



الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

أصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون المكلف قراراً بتعيين متعب بن مخلف القني رئيسًا تنفيذيًا للاتحاد بدءًا من 1 فبراير 2019م.

ويعد متعب القني من الكفاءات الوطنية التي تتمتع بسيرة مهنية متميزة في المجال التقني لما يملكه من خبرة في هذا المجال تزيد عن عشر سنوات، عمل خلالها مستشارًا وعضوًا في لجان حكومية ومجالس إدارة بعض الشركات، كما أنه أحد المؤسسين والمدير العام لشركة «بيفورت»

وأعرب رئيس مجلس الإدارة المكلف عن سروره بتولي القني منصب الرئيس التنفيذي للاتحاد، وعن ثقته بالدور الفاعل الذي سيسهم به في تحقيق رؤية وأهداف الاتحاد بما يعزز مكانته وقدرته على المضي قدماً في الريادة في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والدرون.

ومن جهته عبر متعب القني عن امتنانه بالثقة الممنوحة له ، متمنيًا أن يحقق الاتحاد أهدافه الاستراتيجية من خلال بناء قدرات وطنية احترافية في مجال التقنيات المتقدمة سعياً للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 .

// انتهى //

16:23ت م

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الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسأصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون المكلف قراراً بتعيين متعب بن مخلف القني رئيسًا تنفيذيًا للاتحاد بدءًا من 1 فبراير 2019م.ويعد متعب القني من الكفاءات الوطنية التي تتمتع بسيرة مهنية متميزة في المجال التقني لما يملكه من خبرة في هذا المجال تزيد عن عشر سنوات، عمل خلالها مستشارًا وعضوًا في لجان حكومية ومجالس إدارة بعض الشركات، كما أنه أحد المؤسسين والمدير العام لشركة «بيفورت» السعودية ‎ إحدى شركات «أمازون» Amazon، وتولى منصب المدير العام للشركة حتى شهر يناير من العام 2019م.وأعرب رئيس مجلس الإدارة المكلف عن سروره بتولي القني منصب الرئيس التنفيذي للاتحاد، وعن ثقته بالدور الفاعل الذي سيسهم به في تحقيق رؤية وأهداف الاتحاد بما يعزز مكانته وقدرته على المضي قدماً في الريادة في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والدرون.ومن جهته عبر متعب القني عن امتنانه بالثقة الممنوحة له ، متمنيًا أن يحقق الاتحاد أهدافه الاستراتيجية من خلال بناء قدرات وطنية احترافية في مجال التقنيات المتقدمة سعياً للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 .// انتهى //16:23ت م0147

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