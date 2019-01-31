السعودية اليوم / وفد فلسطيني يبحث مع رئيسة الصليب الأحمر الدولي تأمين الحماية الاجتماعية للّاجئين الفلسطينيين في لبنان



بيروت 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

بحث وفد من الفصائل الفلسطينية مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر الدولي في بيروت، ماريا كاتشبوتي، سبل التعاون من أجل تأمين الحماية الاجتماعية للّاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وطالب الوفد الفلسطيني خلال زيارته لمقر الصليب الأحمر الدولي اليوم بتأمين احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، من معدات للإسعافات الأولية، وإطفائيات الحرائق، وعقد دورات تدريبية لهم.

من جهتها، وعدت كاتشبوتي بدراسة المقترحات، مؤكدة أنها لن تتأخر عن أي مساعدة ممكنة، من شأنها رفع المعاناة عن اللّاجئين الفلسطينيين في المخيمات.

// انتهى //

16:22ت م

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بيروت 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسبحث وفد من الفصائل الفلسطينية مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر الدولي في بيروت، ماريا كاتشبوتي، سبل التعاون من أجل تأمين الحماية الاجتماعية للّاجئين الفلسطينيين في لبنان.وطالب الوفد الفلسطيني خلال زيارته لمقر الصليب الأحمر الدولي اليوم بتأمين احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، من معدات للإسعافات الأولية، وإطفائيات الحرائق، وعقد دورات تدريبية لهم.من جهتها، وعدت كاتشبوتي بدراسة المقترحات، مؤكدة أنها لن تتأخر عن أي مساعدة ممكنة، من شأنها رفع المعاناة عن اللّاجئين الفلسطينيين في المخيمات.// انتهى //16:22ت م0146

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