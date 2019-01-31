السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز توقع اتفاقية لتقديم منح دراسية للطلاب والطالبات



جدة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

وقعت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أمس اتفاقية تعاون مع مؤسسة أبوغزالة الخيرية، تقضي بموجبها تقديم منح دراسية داخلية للراغبين في الالتحاق بالدراسة، وفق ضوابط تضعها الجامعة، وذلك بمكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية بالجامعة.

ومثّل الجامعة في الاتفاقية وكيل الجامعة للشؤون التعليمة، الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، فيما مثّل جانب مؤسسة أبوغزالة الخيرية رئيس مجلس إدارتها، المهندس إحسان بن شكور أبوغزالة، بحضور عميد شؤون الطلاب، الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، ووكيل العمادة للمنح الدراسية، الدكتور مهند بن غازي عابد.

وتنص الاتفاقية على تقديم برنامج منح دراسية للطلاب الراغبين في الدراسة بجامعة الملك عبدالعزيز، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لهم، وتقديم برامج تطويرية وتأهيلية لسوق العمل.

وخلال التوقيع أكد الدكتور الحياني، أهمية التعاون المشترك بين القطاع الخاص والحكومي، لخدمة الطلبة والباحثين عن فرص تعليمية وتطويرية بهدف توسيع دائرة التعلم والتأهيل العلمي والمهاري والمهني لهم، مشيرًا إلى أن الجامعة تقوم على توفير بيئة تعليمية مناسبة لطلاب المنح الدراسية، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج، وبما يحقق الجودة والاحترافية في مختلف الجوانب الإدارية والثقافية والاجتماعية والرياضية المقدمة لطلاب المنح الدراسية.

// انتهى //

16:17ت م

0141



جدة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسوقعت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أمس اتفاقية تعاون مع مؤسسة أبوغزالة الخيرية، تقضي بموجبها تقديم منح دراسية داخلية للراغبين في الالتحاق بالدراسة، وفق ضوابط تضعها الجامعة، وذلك بمكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية بالجامعة.ومثّل الجامعة في الاتفاقية وكيل الجامعة للشؤون التعليمة، الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، فيما مثّل جانب مؤسسة أبوغزالة الخيرية رئيس مجلس إدارتها، المهندس إحسان بن شكور أبوغزالة، بحضور عميد شؤون الطلاب، الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، ووكيل العمادة للمنح الدراسية، الدكتور مهند بن غازي عابد.وتنص الاتفاقية على تقديم برنامج منح دراسية للطلاب الراغبين في الدراسة بجامعة الملك عبدالعزيز، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لهم، وتقديم برامج تطويرية وتأهيلية لسوق العمل.وخلال التوقيع أكد الدكتور الحياني، أهمية التعاون المشترك بين القطاع الخاص والحكومي، لخدمة الطلبة والباحثين عن فرص تعليمية وتطويرية بهدف توسيع دائرة التعلم والتأهيل العلمي والمهاري والمهني لهم، مشيرًا إلى أن الجامعة تقوم على توفير بيئة تعليمية مناسبة لطلاب المنح الدراسية، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج، وبما يحقق الجودة والاحترافية في مختلف الجوانب الإدارية والثقافية والاجتماعية والرياضية المقدمة لطلاب المنح الدراسية.// انتهى //16:17ت م0141

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز توقع اتفاقية لتقديم منح دراسية للطلاب والطالبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.