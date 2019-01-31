السعودية اليوم / رئيس ديوان المظالم يبحث مع نائب وزير الخدمة المدنية المواضيع المشتركة



الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

التقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، صباح اليوم في مكتبه بالرياض معالي نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي، يرافقه وكيل الوزارة للتطوير وتخطيط رأس المال البشري سعادة الأستاذ ماجد بن بتال، ومدير الإدارة القانونية بالوزارة سعادة الأستاذ سعود الحربي.

وفي بداية اللقاء رحب معالي رئيس ديوان المظالم بمعالي الأستاذ عبدالله الملفي، موضحًا لمعاليه المهام التي يقوم بها ديوان المظالم بحكم اختصاصه المرسوم نظامًا، وما حققه في الفترة الماضية من منجزات عملية، في ظل الدعم الكريم الذي يتلقاه مرفق القضاء من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

كما أطْلع الشيخ اليوسف الحضور على الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020، والمتواكبة مع رؤية المملكة 2030، ومؤشرات الأداء التي لقياس مدى نجاح الأعمال والأهداف المرسومة والمحددة لكل إدارة من إدارات ومحاكم الديوان، مع توضيحٍ لمنظومة التحول الإلكتروني والتقني لأعمال الديوان.

ومن جانبه أطلع معالي نائب وزير الخدمة المدنية معالي رئيس ديوان المظالم آلية العمل ومسار التطوير الإداري في الوزارة، وماتوليه من اهتمام وعناية بجانب معايير الأداء الوظيفي المتميز والقياس، والاهتمام بالجانب التدريبي باعتباره رافدًا مهمًا لحسن الأداء الوظيفي، بالإضافة إلى ذلك ناقش اللقاء عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

16:17ت م

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الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسالتقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، صباح اليوم في مكتبه بالرياض معالي نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي، يرافقه وكيل الوزارة للتطوير وتخطيط رأس المال البشري سعادة الأستاذ ماجد بن بتال، ومدير الإدارة القانونية بالوزارة سعادة الأستاذ سعود الحربي.وفي بداية اللقاء رحب معالي رئيس ديوان المظالم بمعالي الأستاذ عبدالله الملفي، موضحًا لمعاليه المهام التي يقوم بها ديوان المظالم بحكم اختصاصه المرسوم نظامًا، وما حققه في الفترة الماضية من منجزات عملية، في ظل الدعم الكريم الذي يتلقاه مرفق القضاء من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – يحفظهم الله -.كما أطْلع الشيخ اليوسف الحضور على الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020، والمتواكبة مع رؤية المملكة 2030، ومؤشرات الأداء التي لقياس مدى نجاح الأعمال والأهداف المرسومة والمحددة لكل إدارة من إدارات ومحاكم الديوان، مع توضيحٍ لمنظومة التحول الإلكتروني والتقني لأعمال الديوان.ومن جانبه أطلع معالي نائب وزير الخدمة المدنية معالي رئيس ديوان المظالم آلية العمل ومسار التطوير الإداري في الوزارة، وماتوليه من اهتمام وعناية بجانب معايير الأداء الوظيفي المتميز والقياس، والاهتمام بالجانب التدريبي باعتباره رافدًا مهمًا لحسن الأداء الوظيفي، بالإضافة إلى ذلك ناقش اللقاء عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.16:17ت م0140

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