السعودية اليوم / فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم يواصل الحملة التوعوية "معاً ضد التسول"



بريدة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

يواصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، ممثلاً بمكتب مكافحة التسول بمدينة بريدة أعماله التوعوية ضمن حملة "معاً ضد التسول" التي دشنتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة التعليم الأحد الماضي، وذلك للتعريف بأضرار التسول على الفرد والمجتمع.

وزار فريق التوعية بمكتب مكافحة التسول ببريدة عدداً من المدارس للتعريف بظاهرة التسول وأساليبها وعوامل إنتشارها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على الفرد والمجتمع.

من جانبه وجه مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق, بضرورة نشر ثقافة مكافحة التسول لرفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع، لما لها من أضراراً اجتماعيةً وأمنية.

// انتهى //

15:48ت م

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بريدة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسيواصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، ممثلاً بمكتب مكافحة التسول بمدينة بريدة أعماله التوعوية ضمن حملة "معاً ضد التسول" التي دشنتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة التعليم الأحد الماضي، وذلك للتعريف بأضرار التسول على الفرد والمجتمع.وزار فريق التوعية بمكتب مكافحة التسول ببريدة عدداً من المدارس للتعريف بظاهرة التسول وأساليبها وعوامل إنتشارها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على الفرد والمجتمع.من جانبه وجه مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق, بضرورة نشر ثقافة مكافحة التسول لرفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع، لما لها من أضراراً اجتماعيةً وأمنية.// انتهى //15:48ت م0136

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