أول رد من تركي آل الشيخ على تصريحات أحمد شوبير

نشر تركي آل شيخ مالك نادي بيراميدز عبر حسابه "الفيسبوك" منشورًا موجه لنائب رئيس اتحاد الكرة أحمد شوبير ، بشأن التصريحات التي أدلى بها صباح اليوم الخميس.

وجاء منشور تركي آل الشيخ كالتالي :

"الاخ احمد شوبير ... تصريحاتك اليوم بصفتك نائب رئيس الاتحاد او بصفتك مذيع رياضي او بصفتك لاعب سابق في النادي الاهلي ووالد لاعب حالي في النادي الاهلي ... عشان يعرف نادي بيراميدز من تحت التكييف يرد؟ ولما نبقى نلعب في الدوري في حديقة بيتك يبقى ساعتها قل لنا نلعب او منلعبش ! احنا نلعب في دوري بلد محترم"

يذكر أن الإعلامي أحمد شوبير تحدث عبر برنامجه الإذاعي عن تأجيل بعد مباريات بطولة الدوري، وقال: "مش كل واحد قاعد في التكييف، يقوم ضاربلك بيانين".