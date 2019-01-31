شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعتزم افتتاح 50 صالة سينما بحلول 2030 والان مع التفاصيل
وقال بيان رسمي ، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الخميس ، إن رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية ( إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة) عبد الله بن ناصر الداود، والرئيس التنفيذي لشركة أصالة القابضة المالكة لشركة هامات العقارية فؤاد الراشد، وقّعا اليوم، عقد شراكة في مجمعات تجارية مختلفة لافتتاح سينما AMC في عدة مدن.
وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي كجزء من استراتيجية شركة مشاريع الترفيه السعودية لقطاع السينما في التوسع الجغرافي.
وتسعى شركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN) –طبقا للبيان- لتطوير وتشغيل أكثر من 50 دار سينما خلال العامين القادمين في مختلف مناطق ومدن المملكة لتلبية احتياجات سكان وزوار المملكة.
واحتفلت شركة "فوكس" العالمية يوم الاثنين الماضي بافتتاح أول سينما في جدة غرب السعودية.
وكانت السعودية قد افتتحت في شهر أبريل الماضي أول دار سينما في المملكة، بعد إغلاق صالات العرض السينمائي فيها لنحو 40 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعتزم افتتاح 50 صالة سينما بحلول 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.