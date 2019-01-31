شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعتزم افتتاح 50 صالة سينما بحلول 2030 والان مع التفاصيل

أعلن في العاصمة الرياض اليوم الخميس عن توقيع عقد شراكة لافتتاح وتشغيل 50 صالة سينما على أعلى المعايير في أغلب مناطق السعودية بحلول 2030 .

وقال بيان رسمي ، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الخميس ، إن رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية ( إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة) عبد الله بن ناصر الداود، والرئيس التنفيذي لشركة أصالة القابضة المالكة لشركة هامات العقارية فؤاد الراشد، وقّعا اليوم، عقد شراكة في مجمعات تجارية مختلفة لافتتاح سينما AMC في عدة مدن.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي كجزء من استراتيجية شركة مشاريع الترفيه السعودية لقطاع السينما في التوسع الجغرافي.

وتسعى شركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN) –طبقا للبيان- لتطوير وتشغيل أكثر من 50 دار سينما خلال العامين القادمين في مختلف مناطق ومدن المملكة لتلبية احتياجات سكان وزوار المملكة.

واحتفلت شركة "فوكس" العالمية يوم الاثنين الماضي بافتتاح أول سينما في جدة غرب السعودية.

وكانت السعودية قد افتتحت في شهر أبريل الماضي أول دار سينما في المملكة، بعد إغلاق صالات العرض السينمائي فيها لنحو 40 عاما.