شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة «الحصبة» بالشرقية الأحد القادم والان نبدء بالتفاصيل

تطلق المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية والتجمع الصحي الأول الأحد القادم ، الحملة التكميلية للتحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية وتستمر شهرين حتى 3 أبريل 2019م وتستهدف أكثر من 250 ألف طفل على مستوى المنطقة .



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