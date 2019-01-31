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شكرا لقرائتكم حرس الحدود يحصد مراكز متقدمة في بطولة الرماية العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - حصد حرس الحدود المراكز الأولى في ثاني أيام بطولة الاتحاد السعودي للرماية للقطاعات العسكري ضمن مسابقة مسدس ضغط الهواء للفئة الممتازة، حيث حصل الرامي وكيل الرقيب عطالله ندا العنزي على المركز الأول والميدالية الذهبية، كما حقق أفضل رقم عربي في رماية المسدس.
فيما حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية الرامي المقدم مبارك عبدالله الزهراني، وحصل على المركز الرابع الرامي وكيل الرقيب عبدالكريم عقيل العنزي.
يأتي ذلك استمراراً لما حققه رماة حرس الحدود في اليوم الأول من البطولة التي تقام في ميادين الرماية بالأمن العام في الرياض، حيث حصل أمس على الثلاثة مراكز الأولى في أسلحة ضغط الهواء (بندقية ضغط الهواء).
يذكر أن مشاركة حرس الحدود في البطولة هدفت إلى تعزيز مهارات الرماية لدى منسوبيه وتشجيعهم على تحقيق المراكز المتقدمة بفضل الله ثم ما يجدونه من دعم واهتمام ومتابعة مستمرة من معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي.
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