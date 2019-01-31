الان تتابع بالصور: مدير جامعة شقراء يزور محافظة عفيف ويلتقي الأهالي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عفيف - الخليج 365- عبدالاله العتيبي :

قام مدير جامعة شقراء الاستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري بزيارة إلى محافظة عفيف، وكان في استقباله والوفد المرافق له محافظ عفيف الاستاذ رشيد الجبرين، وعميد كلية التربية الدكتور طلال الشريف، وعميد كلية إدارة الأعمال الدكتور مطلق مقعد الروقي، والكادر ووكلاء ورؤساء الاقسام ومدراء الكليات.

وقد التقى أهالي محافظة عفيف بمقر الكليات واستمع لطلباتهم واحتياجات المحافظة ووعد بدراسة الاحتياجات والعمل على توفيرها، كما التقى أعضاء هيئة التدريس في القاعة الكبرى واستمع إلى مداخلات أعضاء هيئة التدريس في شطر الطالبات بكليات عفيف عبر الشبكة الداخلية، ثم اجتمع مع العمداء والوكلاء للإطلاع على آلية سير العمل في الكليات.

وتفقد “الأسمري” برفقة الوفد المرافق له، مباني مشروع كليات عفيف واستمع عند وصوله إلى مقر المشروع لشرح مفصل عن المرحلة التي وصل إليها العمل فيه، والمراحل المتبقية لإنجازه، كما أجرى جولة اطلع من خلالها على مرافق المشروع ومحتوياته، مشيدًا بالجهود المخلصة والمتميزة التي وجدها في الكليات مقدما شكره للجميع.

وقد رافق مدير جامعة شقراء في جولته التفقدية، سمو الأمير الدكتور ممدوح آل سعود، والدكتور فهد الظفيري وكيل الجامعة للشئون للتعليمية، والدكتور محمد اليحيى عميد القبول والتسجيل والمشرف على العلاقات العامة والإعلام، والدكتور عبدالله شعوان العصيمي عميد تقنية المعلومات، والدكتور سعد الجبيرين وكيل عمادة القبول والتسجيل.