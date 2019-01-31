الان تتابع منظمة الصحة العالمية: وفاة 29 طفلا من حديثي الولادة في مخيم للنازحين شمالي سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، وفاة 29 طفلا على الأقل من حديثي الولادة في مخيم للنازحين شمالي سوريا بسبب انخفاض درجات الحرارة.

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