شكرا لقرائتكم خبر عن استيعاب «قادة المدارس الأهلية» ضمن التشكيلات الإشرافية والمدرسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

وجَه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، مكاتب التعليم إلى سرعة معالجة عودة قادة المدارس من المدارس الأهلية إلى الميدان، من خلال إجراءات الترشيح وفق الاستمارة المعدة وتصنيفهم بحسب مؤهلاتهم وخبراتهم ومستوى أدائهم، مؤكداً أن أنه سيتم الاستفادة من جميع القادة العائدين في مجال الإشراف التربوي والقيادة المدرسية أو كوكلاء ومعلمين، وذلك بتصنيفهم وتوزيعهم حسب خبراتهم ومؤهلاتهم ومستوى أدائهم وفق استمارة ترشيح مصممة لهذا الغرض، مع الأخذ في الاعتبار الضوابط والمعايير وإجراءات الترشيح المعتمدة والاحتياج الفعلي.

وكان مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض عبدالله بن سعد الغنَّام، قد نفى تحويل جميع قادة المدارس الأهلية المنتهي تكليفهم إلى وكلاء في المدارس، مؤكدًا أنه سيتم تصنيف القادة العائدين بحسب إجراءات الترشيح، ووفق خبراتهم ومؤهلاتهم كمشرفين تربويين وقادة مدارس ووكلاء ومعلمين.