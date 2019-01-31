شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر دولي لأمراض الدم ينظمه مستشفى الحرس الوطني بالمدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

يرعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان «مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأمراض الدم والعربي الثامن لأمراض الدم»، والذي ينظمه مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالمدينة المنورة بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك خلال الفترة من 26 – 29 جمادى الأول 1440هـ الموافق 1 – 4 فبراير 2019م في مركز المؤتمرات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، حيث يحظى المؤتمر بمشاركة أكثر من 73 عالما ومتخصصا وأكثر من 62 مقيّم يمثلون أكثر من 23 دولة حول العالم.

من جانبه ثمّن المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي رعاية أمير منطقة المدينة المنورة لفعاليات المؤتمر، والتي تؤكد حرصه على دعم الارتقاء بالرعاية الصحية، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر الدولي يستهدف العلماء والباحثين وكافة الممارسين الصحيين وخبراء التقنيات الطبية وطلاب الطب وجميع المهتمين بآخر المستجدات في مجال أمراض الدم وتقنياتها، موضحاً أن مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالمدينة المنورة والجهات المتعاونة في التنظيم حرصوا على أن يضم المؤتمر نخبة المتحدثين العالميين في المجال مع شمولية وتنوع الطرح العلمي، حيث يقدم المؤتمر 123 محاضرة ضمن 32 جلسة علمية متخصصة، إضافة إلى 3 ورش عمل متخصصة، حيث تستهدف الأولى مرضى أمراض الدم وعائلاتهم، وتركز الثانية على الكوادر التمريضية المختصة بالعناية بمرضى أمراض الدم، فيما تهتم الورشة الثالثة بالعاملين في المختبرات الطبية.

يذكر أن هذا المؤتمر يشهد مشاركة وتعاون عدد كبير جداً من الجهات المتخصصة والأكاديمية الوطنية والعالمية وأبرزها اتحاد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا لأمراض الدم والاتحاد الأوروبي لأمراض الدم ومركز أبحاث مستشفى الملك فيصل التخصصي، والاتحاد العربي لأمراض الدم والجمعية العالمية لأمراض الدم والجمعية السعودية للخلايا الجذعية والجمعية السعودية لاعتلالات الدم وجمعية المدينة لأمراض الدم الوراثية الخيرية ومركز المدينة لأمراض الدم الوراثية بمستشفى النساء والولادة والأطفال، وكلٍ من جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة طيبة.

ويهدف المؤتمر بشكل أساسي إلى تقديم الفرصة للأطباء والباحثين والمتخصصين والممارسين الصحيين للتواصل وتبادل الخبرات مع نظرائهم على الصعيد الوطني والعالمي للإرتقاء بخدمات الرعاية الصحية بشكل عام وفي مجال أمراض الدم خصوصاً وذلك من خلال مناقشة أحدث التطورات والأبحاث الطبية في المجال، وبدء تكوين علاقات تعاونية بين المراكز والجهات المتخصصة الوطنية والعالمية، ولما يتضمنه هذا المؤتمر من محتوى علمي وطبي كبير سواء من الأوراق العلمية المقدمة أو من ورش العمل، التي تشرف عليها أفضل الخبرات في مجال أمراض الدم وارتباطاته في مجال الصناعة الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، فمن المتوقع أن ينتج عنه توصيات ستعود بالنفع على مسيرة الرعاية الصحية تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

يشار الى أن المؤتمر معتمد بعدد (31) ساعة تعليم طبي مستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر للاطلاع والتسجيل من خلال الرابط أدناه: www.PAHA2019.com