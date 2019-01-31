، الرياض..الإثارة والندية تتواصل في مهرجان الجواد العربي ،

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية "الخليج 365".. وفؤاد عبدالواحد يُحيي حفلة فنية ساهرة.. غداً

تتواصل الإثارة والندية في منافسات بطولة جمال الخيل العربي في منتجع الفيصلية بدرة الرياض، وسط منافسة 291 جواداً في الفئات الأربع المهرات والأمهار والأفراس على جوائز مالية مجموعها 480 ألف ريال وسيارة، وبحضور عدد من الأمراء والشخصيات ومُلاك إسطبلات ومرابط الخيل ورجال الأعمال والصحافة والإعلام ومحبي الخيل والرياضة.

جاء ذلك ضمن فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه) الذي يُقام برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، ويستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم السبت المقبل، بتنظيم العبيَّه المحدودة، وبإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، وبطاقم حكام من السعودية ودول إيطاليا والسويد وفرنسا وإسبانيا، وبرعاية إعلامية إلكترونية حصرية من صحيفة الخليج 365 الإلكترونية.

إلى ذلك سيكون زوار المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه) على موعد يوم غدٍ الجمعة مع سهرة فنية رائعة ومميزة مع فنان أصيل ومميز وهو الفنان الشاب الحاصل على لقب نجم الخليج عام 2010م فؤاد عبدالواحد، والذي سيُحيي الحفلة الفنية الساهرة للمهرجان والتي تبدأ الساعة (10.30م) ولمدة ساعتين، وسيشدو بأغانيه الجميلة التي تعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين البارزين على مستوى الخليج.

كما ستتواصل الفعاليات المصاحبة من الساعة (4.00م) وحتى الساعة (12.00ص)، ومن أبرزها ساحة تدريب النساء والأطفال لركوب الخيل بطاقم نسائي مُتكامل من قبل نادي الفارسة لتعليم الفروسية للسيدات والذي يملكه السيد جندل بن زيد الجندل ويديره السيدة سجى الجندل، وبقيادة المدربة السعودية الخبيرة مضاوي القحطاني التي أشارت أن الإقبال كبير على ممارسة رياضة الفروسية من ركوب حُر وقفز حواجز، وأنهم يسعون في نادي الفارسة لتعليم الفروسية لتدريب وتخريج فارسات سعوديات متدربات بشكل صحيح في مقر النادي بالجنادرية وفق الإمكانات التدريبية العالية المستوى، وكذلك الأطفال الصغار تحت 12 عاماً.

وسيحظى زوار المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه) بالاستمتاع بفعاليات أخرى مُصاحبة مثل: ألعاب الخفة مع العالمي الشهير فريد، ومقطع تصويري عن المملكة والقيادة الحكيمة مع تفاعل حي بدخول الخيل، وشاشة عرض خارجية، وأستوديو للتصوير في الخيمة الشعبية للخيل، وجلسة لرواة القصص الوطنية والتاريخية عن الخيل، في حين سيستمتع عُشاق الخيل بعروض مثيرة ومميزة لنخبة من أجمل وأثمن خيول العالم العربية الأصيلة.

ويستهدف المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه) كافة شرائح المجتمع من الأطفال والكبار والعوائل والشباب، حيث يجمع المهرجان ما بين الثقافة والتاريخ والترفيه، ومن سيحضر المهرجان سيستمتع بأجوائه الجميلة وفعالياته المُثيرة، وللحصول على تذاكر الحضور للمهرجان من خلال نقاط البيع المتوفرة في مدينة الرياض وعلى الموقع الإلكتروني/ https://stytickets.com/event/alubayyah/