السعودية اليوم / مستشفى الحرس الوطني بالمدينة المنورة يُنظم مؤتمراً دولياً لأمراض الدم



المدينة المنورة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

يُنظم مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالمدينة المنورة غدًا, "مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأمراض الدم والعربي الثامن لأمراض الدم"، بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في مركز المؤتمرات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة, بمشاركة أكثر من 73 عالمًا ومتخصص وأكثر من 62 مقيّمًا يمثلون أكثر من 23 دولةً حول العالم.

وأوضح معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي, أن هذا المؤتمر الدولي الذي تستمر أعماله لـ4 أيام, يستهدف العلماء والباحثين وجميع الممارسين الصحيين وخبراء التقنيات الطبية وطلاب الطب وجميع المهتمين بآخر المستجدات في مجال أمراض الدم وتقنياتها، مُشيراً إلى أن مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالمدينة المنورة والجهات المتعاونة في التنظيم حرصوا على أن يضم المؤتمر نخبة المتحدثين العالميين في المجال مع شمولية وتنوع الطرح العلمي، حيث يقدم المؤتمر 123 محاضرة ضمن 32 جلسة علمية متخصصة، إضافة إلى 3 ورش عمل متخصصة، تستهدف الأولى مرضى أمراض الدم وعائلاتهم، وتركز الثانية على الكوادر التمريضية المختصة بالعناية بمرضى أمراض الدم، فيما تهتم الورشة الثالثة بالعاملين في المختبرات الطبية.

كما يهدف المؤتمر بشكل أساسي إلى تقديم الفرصة للأطباء والباحثين والمتخصصين والممارسين الصحيين للتواصل وتبادل الخبرات مع نظرائهم على الصعيد الوطني والعالمي, للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية بشكل عام وفي مجال أمراض الدم بشكل خاص، من خلال مناقشة أحدث التطورات والأبحاث الطبية في المجال، وبدء تكوين علاقات تعاونية بين المراكز والجهات المتخصصة الوطنية والعالمية، ولما يتضمنه هذا المؤتمر من محتوى علمي وطبي كبير سواء من الأوراق العلمية المقدمة أو من ورش العمل، التي تشرف عليها أفضل الخبرات في مجال أمراض الدم وارتباطاته في مجال الصناعة الدوائية والتكنولوجيا الحيوية.

يُذكر أن "مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأمراض الدم والعربي الثامن لأمراض الدم" يشهد مشاركة وتعاون العديد من الجهات المتخصصة والأكاديمية الوطنية والعالمية, أبرزها اتحاد الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لأمراض الدم, والاتحاد الأوروبي لأمراض الدم, ومركز أبحاث مستشفى الملك فيصل التخصصي, والاتحاد العربي لأمراض الدم, والجمعية العالمية لأمراض الدم, والجمعية

كما أن المؤتمر معتمد بعدد 31 ساعة تعليم طبي مستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

// انتهى //

15:29ت م

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المدينة المنورة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسيُنظم مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالمدينة المنورة غدًا, "مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأمراض الدم والعربي الثامن لأمراض الدم"، بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في مركز المؤتمرات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة, بمشاركة أكثر من 73 عالمًا ومتخصص وأكثر من 62 مقيّمًا يمثلون أكثر من 23 دولةً حول العالم.وأوضح معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي, أن هذا المؤتمر الدولي الذي تستمر أعماله لـ4 أيام, يستهدف العلماء والباحثين وجميع الممارسين الصحيين وخبراء التقنيات الطبية وطلاب الطب وجميع المهتمين بآخر المستجدات في مجال أمراض الدم وتقنياتها، مُشيراً إلى أن مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالمدينة المنورة والجهات المتعاونة في التنظيم حرصوا على أن يضم المؤتمر نخبة المتحدثين العالميين في المجال مع شمولية وتنوع الطرح العلمي، حيث يقدم المؤتمر 123 محاضرة ضمن 32 جلسة علمية متخصصة، إضافة إلى 3 ورش عمل متخصصة، تستهدف الأولى مرضى أمراض الدم وعائلاتهم، وتركز الثانية على الكوادر التمريضية المختصة بالعناية بمرضى أمراض الدم، فيما تهتم الورشة الثالثة بالعاملين في المختبرات الطبية.كما يهدف المؤتمر بشكل أساسي إلى تقديم الفرصة للأطباء والباحثين والمتخصصين والممارسين الصحيين للتواصل وتبادل الخبرات مع نظرائهم على الصعيد الوطني والعالمي, للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية بشكل عام وفي مجال أمراض الدم بشكل خاص، من خلال مناقشة أحدث التطورات والأبحاث الطبية في المجال، وبدء تكوين علاقات تعاونية بين المراكز والجهات المتخصصة الوطنية والعالمية، ولما يتضمنه هذا المؤتمر من محتوى علمي وطبي كبير سواء من الأوراق العلمية المقدمة أو من ورش العمل، التي تشرف عليها أفضل الخبرات في مجال أمراض الدم وارتباطاته في مجال الصناعة الدوائية والتكنولوجيا الحيوية.يُذكر أن "مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأمراض الدم والعربي الثامن لأمراض الدم" يشهد مشاركة وتعاون العديد من الجهات المتخصصة والأكاديمية الوطنية والعالمية, أبرزها اتحاد الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لأمراض الدم, والاتحاد الأوروبي لأمراض الدم, ومركز أبحاث مستشفى الملك فيصل التخصصي, والاتحاد العربي لأمراض الدم, والجمعية العالمية لأمراض الدم, والجمعية السعودية للخلايا الجذعية, والجمعية السعودية لاعتلالات الدم, وجمعية المدينة لأمراض الدم الوراثية الخيرية, ومركز المدينة لأمراض الدم الوراثية بمستشفى النساء والولادة والأطفال, وكلٍ من جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة طيبة.كما أن المؤتمر معتمد بعدد 31 ساعة تعليم طبي مستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.// انتهى //15:29ت م0130

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.