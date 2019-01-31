السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بالقصيم تشارك في برنامج توعوي بمركز أبانات



بريدة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

يشارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم ، ممثلاً بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة النبهانية في البرنامج التوعوي الذي التي تقيمه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة ، والمقام حالياً بمركز أبانات التابع لمحافظة النبهانية .

وتتمثل المشاركة بركن دعوي وتوجيهي يضم عددا من اللوحات الإرشادية وتوزيع نسخ من المصحف الشريف ، والكتيبات والمطويات التي تحذير من خطورة المواد المخدرة والمواد المسكرة وما يترتب على تعاطيها ، بالإضافة لإعداد وتنفيذ برنامج دعوي يتزامن مع فترة إقامة المعرض للتحذير من هذه الآفة الفتاكة .

كما تم تخصيص خطبة الجمعة في كافة الهجر المحيطة بمركز أبانات للتحذير من هذه الآفة الفتاكة وكيف أنها ترتبط بمشاكل أخرى عديدة ، أبرزها انتشار الجريمة وانعدام الأمن ، وما يصحب ذلك من تفكك للمجتمعات، وتحطم لكيان الأسر والأوطان ، وكذلك الإشارة إلى جهود الدولة المباركة في مكافحة المخدرات .

// انتهى //

15:07ت م

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بريدة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسيشارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم ، ممثلاً بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة النبهانية في البرنامج التوعوي الذي التي تقيمه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة ، والمقام حالياً بمركز أبانات التابع لمحافظة النبهانية .وتتمثل المشاركة بركن دعوي وتوجيهي يضم عددا من اللوحات الإرشادية وتوزيع نسخ من المصحف الشريف ، والكتيبات والمطويات التي تحذير من خطورة المواد المخدرة والمواد المسكرة وما يترتب على تعاطيها ، بالإضافة لإعداد وتنفيذ برنامج دعوي يتزامن مع فترة إقامة المعرض للتحذير من هذه الآفة الفتاكة .كما تم تخصيص خطبة الجمعة في كافة الهجر المحيطة بمركز أبانات للتحذير من هذه الآفة الفتاكة وكيف أنها ترتبط بمشاكل أخرى عديدة ، أبرزها انتشار الجريمة وانعدام الأمن ، وما يصحب ذلك من تفكك للمجتمعات، وتحطم لكيان الأسر والأوطان ، وكذلك الإشارة إلى جهود الدولة المباركة في مكافحة المخدرات .// انتهى //15:07ت م0117

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