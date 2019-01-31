انت الان تتابع تفاصيل خبر "الراجحي للبناء" تبدأ أول إجراء للإفلاس في السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 02:41 مساءً - أعلنت شركة "الراجحي لأعمال البنية التحتية" في السعودية سجلاً تجارياً لجميع دائنيها، وذلك في أول إجراء إفلاس من نوعه بالمملكة.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، أن هذا الإعلان يعتبر أول إجراء إفلاس، وأول الأخبار والإعلانات المنشورة في الموقع الرسمي للجنة الإفلاس الحكومية.

وقالت الشركة العاملة في مجال البنية التحتية، إنه على جميع دائنيها التوجه إلى المحكمة التجارية في جدة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية.

ونُشِر الإعلان في موقع لجنة الإفلاس بناءً على طلب المدين وتحت مسؤوليته، حيث أكدت لجنة الإفلاس أنها غير مسؤولة عن أي آثار قد تترتب عليها تجاه الغير.

وفي ديسمبر الماضي، تقدمت مجموعة أحمد القصيبي وإخوانه، للتسوية القانونية تحت قانون الإفلاس الجديد، المطبق منذ أغسطس 2018.

وتسببت الخطط الاقتصادية مع صعود ولي العهد، محمد بن سلمان، عام 2017، في انخفاض ملحوظ بالمعدلات الاقتصادية السعودية.

وكان قطاع البناء والتشييد أحد أكثر القطاعات تضرراً من الانكماش الاقتصادي، ومع تقليص الدولة الإنفاق العام، انخفض عدد العقود، وأخّر المسؤولون سداد المدفوعات للمقاولين، فتعثّرت الشركات العملاقة، أو انهارت.

وأقرت المملكة نظاماً جديداً للإفلاس لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في البلاد، عن مستويات منتصف 2014.

وكانت المحاكم بالمملكة تعتمد على مبادئ عامة مستمدة من نظام المحكمة التجارية في حالات التعثر والإفلاس للمنشآت، لكن وزارة التجارة والاستثمار السعودية أعدّت نظام الإفلاس بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة.