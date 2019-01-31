الحقيل : تقليص فترة الانتظار بقرض صندوق التنمية العقارية إلى ثلاث سنوات بدلا من 15 سنة

أكد وزير الإسكان السعودي ورئيس مجلس أدارة صندوق التنمية العقارية، ماجد بن عبدالله الحقيل، أمس، تقليص فترة الانتظار الخاصة بالقرض المدعوم الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية من 15 سنة في السابق إلى ثلاث سنوات، وذلك حتى يتمكن المستفيدين والراغبين في الحصول على القرض من اكثر استفادة ممكنة من القرض، مؤكدا أن صندوق التنمية العقاري مستمر في تقديم القروض لجميع الراغبين.

وصرح الحقيل، رئيس مجلس صندوق التنمية العقارية خلال تواجده في حلقة امس من برنامج “في الصورة”، والذي يذاع على قناة روتانا خليجية، بان المملكة العربية السعودية ستتحمل كامل أرباح القرض عن المواطنين الذي يقل دخلهم عن 14 ألف ريال، مهما كان عدد أفراد أسرته، وأن القروض المتوفرة والمدعومة لهم تبلغ 500 ألف ريال وذلك من خلال حلول تمويلية تتيح للمواطن خيارات شراء متعددة بقرض صندوق التنمية العقارية.

أما عن قسط قرض صندوق التنمية العقارية الذي يجب على المنتفع بقرض الصندوق العقاري دفعه فهو يختلف من مواطن إلى آخر بحسب عمر المواطن المنتفع بالقرض، وان القرض مدعوم بنسبة 100% من قبل الدولة وميسر في السداد.

وقال وزير الإسكان السعودي الحقيل بان أليات صندوق قرض التنمية العقارية السابقة كانت عقيمة وتسببت في تراكم مديونيات غير محصلة تتجاوز اكثر من 30 مليار ريال، وذلك كان بسبب عدم الالتزام في السداد، مما نتج عنه عدم قدرة الصندوق على تمويل عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على قرض صندوق التنمية العقارية.

وأضاف أن متوسط عدد المستنفدين من قرض صندوق التنمية العقارية بالأليات السابقة من المواطنين وصل إلى 20 ألف مواطن، وان قوائم الانتظار والمسجلين الراغبين في الحصول على قرض صندوق التنمية العقاري بلغ عددهم حوالى 480 ألف مواطن، وان الغرض من تقليص مدة الانتظار إلى ثلاث سنوات هو تحقيق هدف الحكومة في تملك المواطنين من الحصول على القرض بوقت قصير

وأشار الحقيل رئيس صندوق التنمية العقارية أن الصندوق استطاع خلال عام 2018 من خدمة وتمويل 50 ألف مواطن من المواطنين المسجلين بقوائم الصندوق، وانهم يهدفون إلى تمويل 150 ألف مواطن خلال عام 2019، والانتهاء من جميع قوائم الانتظار والمسجلين في الصندوق الخاص بالتنمية العقارية بقدوم عام 2019 م