- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - كرمت اللجنة الاجتماعية بحيي بدر والشفا بمدينة الرياض فواز بن سليمان الحربي؛ نظير ما قدمه من جهود ودعم لأعمال اللجنة في مجال التطوع والإعلام.
أوضح ذلك رئيس اللجنة صالح بن مبارك آل شايع بأن اللجنة تحرص دائماً على جذب المتطوعين والمتعاونين من الحي وأبنائه، وأصحاب المبادرات التطوعية، ضمن منظومة وآلية معتمدة من إدارة اللجنة، مستمدة توجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التنمية، لتقديم برامج وأنشطة تخدم أبناء الحي.
وتابع "آل شايع" حديثه: يُعتبر "الحربي" من الكوادر الوطنية التي قدمت العديد من الخدمات للجنة من أعمال تطوعية وإعلامية كان لها الأثر الإيجابي لعمل اللجنة.
واختتم "آل شايع" قائلاً: سوف يفتح خلال الفترة القادمة باب التطوع للعموم، وإن أعمال اللجنة وبرامجها وأنشطتها مستمدة تلك المبادرة من رؤية المملكة 2030 الداعمة لمثل هذه المبادرات.
نظير جهوده التطوعية.. لجنة حي بدر الاجتماعية تكرم "الحربي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-31
كرمت اللجنة الاجتماعية بحيي بدر والشفا بمدينة الرياض فواز بن سليمان الحربي؛ نظير ما قدمه من جهود ودعم لأعمال اللجنة في مجال التطوع والإعلام.
أوضح ذلك رئيس اللجنة صالح بن مبارك آل شايع بأن اللجنة تحرص دائماً على جذب المتطوعين والمتعاونين من الحي وأبنائه، وأصحاب المبادرات التطوعية، ضمن منظومة وآلية معتمدة من إدارة اللجنة، مستمدة توجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التنمية، لتقديم برامج وأنشطة تخدم أبناء الحي.
وتابع "آل شايع" حديثه: يُعتبر "الحربي" من الكوادر الوطنية التي قدمت العديد من الخدمات للجنة من أعمال تطوعية وإعلامية كان لها الأثر الإيجابي لعمل اللجنة.
واختتم "آل شايع" قائلاً: سوف يفتح خلال الفترة القادمة باب التطوع للعموم، وإن أعمال اللجنة وبرامجها وأنشطتها مستمدة تلك المبادرة من رؤية المملكة 2030 الداعمة لمثل هذه المبادرات.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
03:21 PM
كرمت اللجنة الاجتماعية بحيي بدر والشفا بمدينة الرياض فواز بن سليمان الحربي؛ نظير ما قدمه من جهود ودعم لأعمال اللجنة في مجال التطوع والإعلام.
أوضح ذلك رئيس اللجنة صالح بن مبارك آل شايع بأن اللجنة تحرص دائماً على جذب المتطوعين والمتعاونين من الحي وأبنائه، وأصحاب المبادرات التطوعية، ضمن منظومة وآلية معتمدة من إدارة اللجنة، مستمدة توجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التنمية، لتقديم برامج وأنشطة تخدم أبناء الحي.
وتابع "آل شايع" حديثه: يُعتبر "الحربي" من الكوادر الوطنية التي قدمت العديد من الخدمات للجنة من أعمال تطوعية وإعلامية كان لها الأثر الإيجابي لعمل اللجنة.
واختتم "آل شايع" قائلاً: سوف يفتح خلال الفترة القادمة باب التطوع للعموم، وإن أعمال اللجنة وبرامجها وأنشطتها مستمدة تلك المبادرة من رؤية المملكة 2030 الداعمة لمثل هذه المبادرات.
، نظير جهوده التطوعية.. لجنة حي بدر الاجتماعية تكرم "الحربي" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر نظير جهوده التطوعية.. لجنة حي بدر الاجتماعية تكرم "الحربي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.