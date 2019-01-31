، نظير جهوده التطوعية.. لجنة حي بدر الاجتماعية تكرم "الحربي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - كرمت اللجنة الاجتماعية بحيي بدر والشفا بمدينة الرياض فواز بن سليمان الحربي؛ نظير ما قدمه من جهود ودعم لأعمال اللجنة في مجال التطوع والإعلام.

أوضح ذلك رئيس اللجنة صالح بن مبارك آل شايع بأن اللجنة تحرص دائماً على جذب المتطوعين والمتعاونين من الحي وأبنائه، وأصحاب المبادرات التطوعية، ضمن منظومة وآلية معتمدة من إدارة اللجنة، مستمدة توجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التنمية، لتقديم برامج وأنشطة تخدم أبناء الحي.

وتابع "آل شايع" حديثه: يُعتبر "الحربي" من الكوادر الوطنية التي قدمت العديد من الخدمات للجنة من أعمال تطوعية وإعلامية كان لها الأثر الإيجابي لعمل اللجنة.

واختتم "آل شايع" قائلاً: سوف يفتح خلال الفترة القادمة باب التطوع للعموم، وإن أعمال اللجنة وبرامجها وأنشطتها مستمدة تلك المبادرة من رؤية المملكة 2030 الداعمة لمثل هذه المبادرات.