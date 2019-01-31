، "صحة الشرقية" تستهدف تحصين 250 ألف طفل ضد الحصبة والنكاف ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت أولياء الأمور إلى تطعيم أبنائهم خلال الحملة التي تستمر لمدة شهرين ‏

تطلق المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية والتجمع الصحي الأول، الأحد القادم، الحملة التكميلية للتحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، والتي تستمر شهرين حتى 3 أبريل المقبل، وتستهدف أكثر من 250 ألف طفل.

وذكرت "صحة الشرقية" أن الفئة المستهدفة في الحملة هم الأطفال من عمر 6 أشهر وحتى عمر 5 سنوات، حيث يتم تطعيم الأطفال داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية بغض النظر عن الحالة التطعيمية السابقة للطفل.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على القضاء على مرض الحصبة والتحكم في مرض النكاف بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية ووفق توصيات اللجنة الوطنية للتحصينات في المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها بوزارة الصحة.

وشددت "صحة الشرقية" على أهمية حرص أولياء الأمور للتوجه لأقرب مركز صحي لتطعيم أطفالهم لمنع حدوث وباء وتفشي بمرض الحصبة واحتوائه مبكراً، لافتةً إلى أن التطعيمات مجانية لجميع الأطفال من الفئات العمرية المستهدفة بغض النظر عن الجنسية وأهلية العلاج في المراكز الصحية.

وأكملت إدارة الصحة العامة والمراكز الصحية جاهزيتها لتنفيذ هذه الحملة في الفترة الزمنية المحددة.

وأوضحت "صحة الشرقية" أن الحصبة تعد من الأمراض سريعة الانتشار وشديدة العدوى وينتقل الفيروس عبر الهواء وهو من الأمراض الخطيرة التي قد تسبب نسبة وفيات عالية بين الأطفال، حيث يتوفى طفل إلى طفلين من بين ألف طفل يصاب بالمرض الذي يؤدي إلى حدوث مضاعفات كثيرة بعضها جسيمة مثل التهاب الرئة والقصبات الهوائية، والتهاب الأذن وفقدان السمع الجزئي أو الكلي، والتهاب الدماغ، والتشنجات، والعمى وصعوبات التعلم مستقبلاً وغيرها.

وقد يؤدي مرض النكاف إلى مضاعفات خطيرة مثل التهاب الخصيتين والمبايض وقد يؤدي نادرا إلى العقم مستقبلاً، بينما قد يسبب التهاب السحايا والدماغ والتهاب البنكرياس وفقدان السمع. بينما لو أصيبت المرأة الحامل بمرض الحصبة الألمانية خلال النصف الأول من الحمل فقد يتسبب في فقدان الحمل أو إصابة الجنين بمرض الحصبة الألمانية الولادية والذي يسبب تشوهات خلقية شديدة منها صغر حجم الرأس والمياه البيضاء والعمى ومشاكل في القلب.

وشهد العام 2018 تسجيل 74 حالة مؤكدة للحصبة و53 حالة مؤكدة للنكاف وحالتين لحصبة ألمانية ولادية وهذه الأعداد أكثر من الحالات السنوية المتوقعة.

ونظراً لأن رفع نسبة التغطية بالتطعيم وسط الأطفال يعتبر من أهم استراتيجيات القضاء على مرض الحصبة والتحكم في مرض النكاف، فإن وجود تطعيم آمن وفعال يساهم في القضاء والسيطرة على هذه الأمراض.