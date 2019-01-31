، "إغاثي الملك سلمان" يواصل نشر الخير في اليمن.. غذاء وعربات إسعاف حديثة ،

محمد بن مسعود - الدمام - المركز وزّع 1600 كرتون تمور في مديريتي "الحزم والغيل" بمحافظة الجوف

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عربات إسعاف حديثة مجهزة بتجهيزات فنية متكاملة لعدد من الجهات الصحية في بعض المحافظات اليمنية، ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في اليمن.

وقال مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في مأرب عبدالرحمن الصيعري: في إطار حرص مركز الملك سلمان للإغاثة على دعم القطاع الصحي في اليمن سلّم المركز سيارات إسعاف مجهزة تجهيزًا فنيًا متكاملاً بما تحتويه من أجهزة ومعدات لعدد من المحافظات اليمنية.

وأضاف: نأمل أن تسهم في التخفيف من معاناة المرضى خاصة الذين يقطنون في المناطق الريفية لنقلهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية بكل سهولة وأمان.

وأوضح مدير مكتب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية اللواء ركن توفيق القيز أن عربات الإسعاف المقدمة من المركز تعد وسيلة إنقاذ سريعة وسيكون لها دور كبير في الحالات الحرجة التي يمكن أن تحدث.

وقدّم شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على هذا الدعم المستمر للقطاع الطبي في اليمن، مشيرًا إلى أن ذلك ليس بغريب على المملكة وقيادتها ما تقوم من أجل الشعب اليمني.

من ناحية أخرى، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 1615 كرتونًا من التمور للنازحين والمتضررين في مديريتي الحزم والغيل بمحافظة الجوف اليمنية، يستفيد منها 9690 فردًا.

وتأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية التي ينفذها المركز في اليمن والتي وصلت إلى 321 مشروعًا.

إلى ذلك، عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم مساعدات طبية تشمل 70 كرسيًا طبيًا متحركًا و30 كرسيًا كهربائيًا تزن طنين و730 كيلوغرامًا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة مأرب.