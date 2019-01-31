، "أداء" يدرب 5700 موظف يتبعون 28 جهة خلال 2018 ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر 132 ألف ساعة و200 دورة تستهدف الإدارة والقياس

أنهى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية خلال العام 2018م في مجالات إدارة الأداء وقياسه، والتي تستهدف منسوبي الأجهزة العامة من موظفي الوزارات والهيئات العامة والصناديق، في مدن مختلفة من مناطق المملكة.

وقد تجاوزت الساعات التدريبية التي نفذها المركز خلال العام 2018م، أكثر من "132" ألف ساعة تدريبية عبر "200" دورة لتأهيل وتطوير الكوادر البشرية في مجال قياس وإدارة الأداء لأكثر من "5700" موظف حكومي يتبعون إلى "28" جهة حكومية.

وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم مركز "أداء" محمد النفيسة أن المركز يهدف من خلال إقامته للبرامج التدريبية إلى الارتقاء بثقافة قياس الأداء لدى الأجهزة العامة، وتعزيز قدرات منسوبيها ونقل الخبرات العالمية وأحدث الاتجاهات في مجالات إدارة الأداء وقياسه.

وأوضح أن دورات المركز اشتملت على عدد من الموضوعات المتمثلة في "أساسيات مؤشرات الأداء الرئيسة، وإدارة الاستراتيجية، وتطبيقات متقدمة في مؤشرات الأداء الأساسية، وإدارة التغيير، ودورات في تخطيط الاستراتيجية".

وعن إجمالي المتدربين من منسوبي الأجهزة العامة المستفيدين من البرامج التدريبية التي قدمها المركز خلال عامي 2017م و2018م، كشف المتحدث الرسمي لمركز "أداء" أن إجمالي من دربهم المركز خلال العامين الماضيين بلغ حوالي ثمانية آلاف موظف حكومي، التحقوا بدورات متخصصة في قياس وإدارة الأداء.

وأضاف: يقدم المركز الدورات التدريبية بالتنسيق والمتابعة مع الأجهزة العامة التي تزوّد المركز بأسماء مرشحيها للتدريب، ليجدول مركز "أداء" أسماء المرشحين وفق أولوية التسجيل والمقاعد المتاحة، ومن ثم ترسل الدعوات للمرشحين وفق المواعيد المحددة لإقامة الدورات بالمدن المختلفة في مناطق المملكة، ليحصل المتدرب بعد إتمامه الدورة واجتيازه للاختبارات اللازمة شهادة معتمدة بالدورة التدريبية.

وأشار "النفيسة" إلى أهمية التدريب والتطوير المعرفي في تحسين أداء الأجهزة العامة وجودة المخرجات، وقد تلمس مركز أداء منذ إنشائه احتياجات الأجهزة العامة لبرامج تعنى بنشر ثقافة قياس الأداء.

وأفاد بأن الدورات التدريبية التي يقيمها المركز تتيح صقل مواهب المتدربين وقدراتهم عبر تدريبهم وتكثيف معلوماتهم وأساليبهم العملية بالمعرفة العلمية والمهنية في مجال قياس وإدارة الأداء، وفق مناهج علمية وتدريبية طورت بالشراكة مع جامعات محلية وعالمية.

وتابع بالقول: المركز يباشر تنفيذ هذه الدورات وفق إحدى المهام المنصوص عليها في تنظيمه المتمثلة في نشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء الأجهزة، وتعزيز قدراتها في هذا المجال، وتأتي استكمالاً لما يقوم به المركز من أعمال قياس الأداء للأجهزة العامة، التي يصدر على أثرها تقارير عن نتائج أداء الأجهزة بشكل ربع سنوي، وترفع لمجلس الوزراء، وتشارك مع رؤساء الأجهزة وتعقد لها جلسات لمراجعة نتائجها مع الأجهزة بهدف دعم الأداء الحكومي العام وتحسينه.

واختتم المتحدث قائلاً: المركز يعمل حالياً على تقييم مخرجات التدريب التي عمل عليها العام الماضي لمعرفة مكامن القوة وفرص التطوير؛ بهدف رسم الخطة التنفيذية للبرامج التدريبية للعام 2019م والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة عبر الموقع الرسمي للمركز وحساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن "أداء" مركز حكومي مستقل یتمتع بالشخصیة الاعتباریة والاستقلال المالي والإداري، ویرتبط تنظیمیاً برئیس مجلس الوزراء، ويترأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويهدف المركز لقياس أداء الأجهزة العامة وإعداد التقارير الدوریة حول نتائج أدائها، ونتائج قياس رضا المستفيد عن جودة الخدمات المقدمة له من الأجهزة العامة.