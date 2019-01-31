، مدير "تعليم الأفلاج" يؤكد أهمية إجادة القراءة والكتابة والإملاء ،

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يقوم مدير التعليم بمحافظة الأفلاج، الدكتور محمد آل مغيرة، بجولات مفاجئة بمنتصف اليوم الدراسي، على عدد من مدارس المحافظة ومراكزها، للاطلاع على سير العملية التعليمة بالميدان التربوي.
وقام "آل مغيرة"، قبل ظهر اليوم، بزيارة لمدرسة ابتدائية اسامه بن زيد بليلى، وقف خلالها على سير الدراسة بالفصول الدراسية وعقد اجتماعًا مع معلمي المدرسة ناقش خلاله بعض المحاور التي تصب في مصلحة الطالب وترفع من معدل تحصيله الدراسي.
وأكد أهمية تطوير المنظومة التعليمية وفقاً لتوجيهات وزارة التعليم من خلال تدريب الطلاب ابتداءً من الصف الثالث ابتدائي على إجادة مهارة الإملاء والخط والقراءة.
وأكد "آل مغيرة"، خلال جولاته، على أهمية رفع مستوى التعليم وضرورة إجادة طلاب الصفوف الأولية للقراءة والكتابة وتخصيص جزء من الحصة الأولى لمتابعة الطلاب في هذه المهارة.
مدير "تعليم الأفلاج" يؤكد أهمية إجادة القراءة والكتابة والإملاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-31
يقوم مدير التعليم بمحافظة الأفلاج، الدكتور محمد آل مغيرة، بجولات مفاجئة بمنتصف اليوم الدراسي، على عدد من مدارس المحافظة ومراكزها، للاطلاع على سير العملية التعليمة بالميدان التربوي.
وقام "آل مغيرة"، قبل ظهر اليوم، بزيارة لمدرسة ابتدائية اسامه بن زيد بليلى، وقف خلالها على سير الدراسة بالفصول الدراسية وعقد اجتماعًا مع معلمي المدرسة ناقش خلاله بعض المحاور التي تصب في مصلحة الطالب وترفع من معدل تحصيله الدراسي.
وأكد أهمية تطوير المنظومة التعليمية وفقاً لتوجيهات وزارة التعليم من خلال تدريب الطلاب ابتداءً من الصف الثالث ابتدائي على إجادة مهارة الإملاء والخط والقراءة.
وأكد "آل مغيرة"، خلال جولاته، على أهمية رفع مستوى التعليم وضرورة إجادة طلاب الصفوف الأولية للقراءة والكتابة وتخصيص جزء من الحصة الأولى لمتابعة الطلاب في هذه المهارة.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
02:41 PM
خلال جولات تفقدية مفاجئة يقوم بها بمنتصف اليوم الدراسي
يقوم مدير التعليم بمحافظة الأفلاج، الدكتور محمد آل مغيرة، بجولات مفاجئة بمنتصف اليوم الدراسي، على عدد من مدارس المحافظة ومراكزها، للاطلاع على سير العملية التعليمة بالميدان التربوي.
وقام "آل مغيرة"، قبل ظهر اليوم، بزيارة لمدرسة ابتدائية اسامه بن زيد بليلى، وقف خلالها على سير الدراسة بالفصول الدراسية وعقد اجتماعًا مع معلمي المدرسة ناقش خلاله بعض المحاور التي تصب في مصلحة الطالب وترفع من معدل تحصيله الدراسي.
وأكد أهمية تطوير المنظومة التعليمية وفقاً لتوجيهات وزارة التعليم من خلال تدريب الطلاب ابتداءً من الصف الثالث ابتدائي على إجادة مهارة الإملاء والخط والقراءة.
وأكد "آل مغيرة"، خلال جولاته، على أهمية رفع مستوى التعليم وضرورة إجادة طلاب الصفوف الأولية للقراءة والكتابة وتخصيص جزء من الحصة الأولى لمتابعة الطلاب في هذه المهارة.
، مدير "تعليم الأفلاج" يؤكد أهمية إجادة القراءة والكتابة والإملاء ،
المصدر : الخليج 365
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