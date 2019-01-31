، مدير "تعليم الأفلاج" يؤكد أهمية إجادة القراءة والكتابة والإملاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال جولات تفقدية مفاجئة يقوم بها بمنتصف اليوم الدراسي

يقوم مدير التعليم بمحافظة الأفلاج، الدكتور محمد آل مغيرة، بجولات مفاجئة بمنتصف اليوم الدراسي، على عدد من مدارس المحافظة ومراكزها، للاطلاع على سير العملية التعليمة بالميدان التربوي.

وقام "آل مغيرة"، قبل ظهر اليوم، بزيارة لمدرسة ابتدائية اسامه بن زيد بليلى، وقف خلالها على سير الدراسة بالفصول الدراسية وعقد اجتماعًا مع معلمي المدرسة ناقش خلاله بعض المحاور التي تصب في مصلحة الطالب وترفع من معدل تحصيله الدراسي.

وأكد أهمية تطوير المنظومة التعليمية وفقاً لتوجيهات وزارة التعليم من خلال تدريب الطلاب ابتداءً من الصف الثالث ابتدائي على إجادة مهارة الإملاء والخط والقراءة.

وأكد "آل مغيرة"، خلال جولاته، على أهمية رفع مستوى التعليم وضرورة إجادة طلاب الصفوف الأولية للقراءة والكتابة وتخصيص جزء من الحصة الأولى لمتابعة الطلاب في هذه المهارة.