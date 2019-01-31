، رئيس الهلال مخاطبًا الجماهير: أنتم الرقم الصعب سنعمل من أجلكم الكثير ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفرج أجرى عملية ناجحة في "ليون" الفرنسية

وجه رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل رسالة لجماهير الأزرق من خلال مقطع فيديو، بعد التوقيع مع اللاعب الإيطالي "جيوفينكو" قال خلالها: "الرقم الصعب نحن نعمل المستحيل من أجلكم وها نحن وقعنا مع نجمكم الكبير "جيوفينكو"، وإن شاء الله يسعدكم ويكون عند حسن الظن وسنعمل ما بوسعنا لإسعادكم".

وكان الهلال قد وقع فجر اليوم عقدًا لمدة 3 سنوات مع "جيوفينكو" والذي سيلعب في خط المقدمة إلى جانب الفرنسي "قوميز"

وكانت الجماهير الهلالية قد بادلت رئيس ناديها الوفاء من خلال تدشينها "هاشتاق" حمل عنوان: شكرًا محمد بن فيصل .

وعلى صعيد آخر أجرى لاعب الفريق الأول (الدولي) سلمان الفرج عملية جراحية، لتحرير أوتار مفصل الحوض في مدينة "ليون" الفرنسية تحت إشراف المستشار الطبي للنادي الفرنسي "جان مارسيل" تكللت بالنجاح .