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قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، اليوم الخميس، تأجيل النطق بالحكم في قضية المتهمين بالتخابر مع دولة قطر، والحصول على أموال من وزير قطري سابق؛ للتأثير على الانتخابات التشريعية، إلى جلسة 6 فبراير المقبل.
يُذكر أن السلطات البحرينية قبضت على المتهمين في مطار المنامة، بعد عودتهم من قطر، ومعهم مبالغ مالية لم يفصحوا عنها للدائرة الجمركية، بحسب صحيفة "الأيام" البحرينية.
البحرين.. المحكمة الجنائية تؤجل النطق بالحكم في قضية "تخابر قطر"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-31
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، اليوم الخميس، تأجيل النطق بالحكم في قضية المتهمين بالتخابر مع دولة قطر، والحصول على أموال من وزير قطري سابق؛ للتأثير على الانتخابات التشريعية، إلى جلسة 6 فبراير المقبل.
يُذكر أن السلطات البحرينية قبضت على المتهمين في مطار المنامة، بعد عودتهم من قطر، ومعهم مبالغ مالية لم يفصحوا عنها للدائرة الجمركية، بحسب صحيفة "الأيام" البحرينية.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
02:41 PM
بتهمة تلقي أموال من وزير قطري سابق للتأثير على الانتخابات التشريعية
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، اليوم الخميس، تأجيل النطق بالحكم في قضية المتهمين بالتخابر مع دولة قطر، والحصول على أموال من وزير قطري سابق؛ للتأثير على الانتخابات التشريعية، إلى جلسة 6 فبراير المقبل.
يُذكر أن السلطات البحرينية قبضت على المتهمين في مطار المنامة، بعد عودتهم من قطر، ومعهم مبالغ مالية لم يفصحوا عنها للدائرة الجمركية، بحسب صحيفة "الأيام" البحرينية.
، البحرين.. المحكمة الجنائية تؤجل النطق بالحكم في قضية "تخابر قطر" ،
المصدر : الخليج 365
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