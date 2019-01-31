، توقعت دعوة عشاء.. رونالدو يجبر خاطر ضحيته بعد أن كسر أنفها ،

محمد بن مسعود - الدمام - منتقدون للدون: اكتفى بتوقيع بسيط على القميص وصورة تذكارية

حرص نجم الكرة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على جبر خاطر إحدى مشجعات فريق "يوفنتوس" الإيطالي، بعدما أصابها بكرة قوية في الوجه خلال مباراة لفريق السيدة "العجوز" في الدوري الإيطالي.

وأهدى "رونالدو" قميصه الموقع للمشجعة وقام بدعوتها إلى الملعب حتى تحضر إحدى الحصص التدريبية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" فقد أصيبت المشجعة إلينا دي مارتينو، بكسر في الأنف كما انكسرت نظاراتها جراء كرة رونالدو خلال مباراة "يوفنتوس" مع فريق "كييفو فيرونا".

وبعد إصابتها في مدرجات الملعب، قالت المشجعة إنها توقعت أن يدعوها "رونالدو" إلى العشاء، لكن "الدون" لم يقم بهذا الأمر واكتفى بصيغة أخرى لـ"جبر الخاطر".

وتباينت آراء المعلقين إزاء ما قام به "رونالدو"، حيث أثنى البعض على المبادرة، وقلل آخرون من شأن "رد الاعتبار".

وأضاف المنتقدون أن "رونالدو" لم يدع المشجعة إلى عشاء كما أرادت، بل اكتفى بتوقيع بسيط على القميص وصورة تذكارية على هامش التدريبات.

على صعيد آخر، فقد "يوفنتوس" لقبه في كأس إيطاليا لكرة القدم بعد خسارته 3-صفر أمام مستضيفه "أتلانتا" بفضل ثنائية المهاجم دوفان زاباتا الذي واصل مستواه المذهل، يوم أمس الأربعاء.