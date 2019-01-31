، شاهد.. جواب مؤثر للأب "التهامي" وهو يتلقى التعازي من القيادة ،

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بعبارات مطرزة بمشاعر الفخر والولاء، تحدث الراوي "عمر حمد" من على مسرح مهرجان صدر الكرامة بمحايل عسير، عن مشاعر آباء شهداء الوطن حينما يتلقون التعازي والمواساة من القيادة في ابنائهم الشهداء.
ويروي "عمر حمد" إجابة الأب "التهامي" حينما كان يتلقى التعازي من القيادة في ابنه الشهيد؛ إذ يقول: "خذوا أخاه مكانه للدفاع عن الوطن وإن بغيتوا أكثر أبشروا بنا"، ولقيت مشاركة الراوي "عمر" أثناء وقوفه على مسرح مهرجان "صدر الكرامة" إشادة وإعجاب الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي بمنطقة عسير.
ويختتم المهرجان الشتوي "صدر الكرامة" بمحافظة محايل عسير فعالياته، مساء اليوم الخميس، برعاية من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، ويشهد حفل الختام أمسية شعرية للأمير بدر بن عبدالمحسن، على المسرح المفتوح بجادة محايل؛ وذلك عند التاسعة والنصف من مساء الليلة الخميس، إضافة إلى استضافة صقور السعودية للتحليق في سماء محايل عند الساعة الخامسة إلا ربع عصر اليوم.
وكانت برامج وأنشطة "صدر الكرامة" بمحايل عسير، انطلقت في منتصف الشهر الهجري الحالي بمتابعة وحضور من "محمد بن لبدة " محافظ محايل عسير، وجاءت كلمة وفاء لذوي الشهداء في منطقة عسير، وعلى مدى أسبوعين تنوعت الفعاليات المقدمة ما بين أمسيات ثقافية واجتماعية ومعارض فنية وعروض متنوعة لإرث الإنسان والمكان.
كما جاءت فعالية "هايكنج" السعودية النسائية؛ ضمن فعاليات مهرجان "صدر الكرامة"، بعدد مشاركات تجاوز 300 مشاركة.
شاهد.. جواب مؤثر للأب "التهامي" وهو يتلقى التعازي من القيادةسويد الحارثي الخليج 365 2019-01-31
بعبارات مطرزة بمشاعر الفخر والولاء، تحدث الراوي "عمر حمد" من على مسرح مهرجان صدر الكرامة بمحايل عسير، عن مشاعر آباء شهداء الوطن حينما يتلقون التعازي والمواساة من القيادة في ابنائهم الشهداء.
ويروي "عمر حمد" إجابة الأب "التهامي" حينما كان يتلقى التعازي من القيادة في ابنه الشهيد؛ إذ يقول: "خذوا أخاه مكانه للدفاع عن الوطن وإن بغيتوا أكثر أبشروا بنا"، ولقيت مشاركة الراوي "عمر" أثناء وقوفه على مسرح مهرجان "صدر الكرامة" إشادة وإعجاب الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي بمنطقة عسير.
ويختتم المهرجان الشتوي "صدر الكرامة" بمحافظة محايل عسير فعالياته، مساء اليوم الخميس، برعاية من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، ويشهد حفل الختام أمسية شعرية للأمير بدر بن عبدالمحسن، على المسرح المفتوح بجادة محايل؛ وذلك عند التاسعة والنصف من مساء الليلة الخميس، إضافة إلى استضافة صقور السعودية للتحليق في سماء محايل عند الساعة الخامسة إلا ربع عصر اليوم.
وكانت برامج وأنشطة "صدر الكرامة" بمحايل عسير، انطلقت في منتصف الشهر الهجري الحالي بمتابعة وحضور من "محمد بن لبدة " محافظ محايل عسير، وجاءت كلمة وفاء لذوي الشهداء في منطقة عسير، وعلى مدى أسبوعين تنوعت الفعاليات المقدمة ما بين أمسيات ثقافية واجتماعية ومعارض فنية وعروض متنوعة لإرث الإنسان والمكان.
كما جاءت فعالية "هايكنج" السعودية النسائية؛ ضمن فعاليات مهرجان "صدر الكرامة"، بعدد مشاركات تجاوز 300 مشاركة.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
02:26 PM
مشاعر "عمر حمد".. و"بدر بن عبدالمحسن" يشهد ختام "صدر الكرامة"
بعبارات مطرزة بمشاعر الفخر والولاء، تحدث الراوي "عمر حمد" من على مسرح مهرجان صدر الكرامة بمحايل عسير، عن مشاعر آباء شهداء الوطن حينما يتلقون التعازي والمواساة من القيادة في ابنائهم الشهداء.
ويروي "عمر حمد" إجابة الأب "التهامي" حينما كان يتلقى التعازي من القيادة في ابنه الشهيد؛ إذ يقول: "خذوا أخاه مكانه للدفاع عن الوطن وإن بغيتوا أكثر أبشروا بنا"، ولقيت مشاركة الراوي "عمر" أثناء وقوفه على مسرح مهرجان "صدر الكرامة" إشادة وإعجاب الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي بمنطقة عسير.
ويختتم المهرجان الشتوي "صدر الكرامة" بمحافظة محايل عسير فعالياته، مساء اليوم الخميس، برعاية من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، ويشهد حفل الختام أمسية شعرية للأمير بدر بن عبدالمحسن، على المسرح المفتوح بجادة محايل؛ وذلك عند التاسعة والنصف من مساء الليلة الخميس، إضافة إلى استضافة صقور السعودية للتحليق في سماء محايل عند الساعة الخامسة إلا ربع عصر اليوم.
وكانت برامج وأنشطة "صدر الكرامة" بمحايل عسير، انطلقت في منتصف الشهر الهجري الحالي بمتابعة وحضور من "محمد بن لبدة " محافظ محايل عسير، وجاءت كلمة وفاء لذوي الشهداء في منطقة عسير، وعلى مدى أسبوعين تنوعت الفعاليات المقدمة ما بين أمسيات ثقافية واجتماعية ومعارض فنية وعروض متنوعة لإرث الإنسان والمكان.
كما جاءت فعالية "هايكنج" السعودية النسائية؛ ضمن فعاليات مهرجان "صدر الكرامة"، بعدد مشاركات تجاوز 300 مشاركة.
، شاهد.. جواب مؤثر للأب "التهامي" وهو يتلقى التعازي من القيادة ،
المصدر : الخليج 365
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