، لديها مفاتيح القوة.. رسالة أطلقها ولي العهد عنوانها "لوجستي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - برنامج يسابق الزمن لتحقيق نتائج صناعية ملموسة خلال 90 يوماً

تعد انطلاقة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية هي رسالة واضحة للعالم أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة دولة تستطيع أن تصل إلى ما هو أفضل وأقوى وما يمثل نموذجًا على مستوى العالم؛ حيث ينقل البرنامج المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.

توقيع 98 اتفاقية في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية بقيمة 441.83 مليار ريال عكس مستوى التقدم الذي أحرزه البرنامج؛ حيث إن الاستثمارات المتوقع أن يجلبها البرنامج تقدر بـ1.6 مليار ريال خلال السنوات المقبلة مرتكزًا على استراتيجية قوية لديها مفاتيح الاستثمار الناجح والتي من بينها؛ رأس المال، والتخطيط، وتسهيل الإجراءات، والأنظمة.

هذه الخطوات المتسارعه في برامج الرؤية وهي العلامة الفارقة في القوة الاقتصادية للمملكة والتي جعل لها مكانة في مصاف الدول، فالمملكة باتت اليوم تخطو نحو القوة الاقتصادية العالمية لاسيما وهي تمتلك مقومات اقتصادية أساسية لنموها وتطورها، سواء من الناحية التجارية، أو الصناعية، أو حتى على الصعيد الزراعي والاصلاحات، أو على صعيد استغلال الثروات والمقدرات الطبيعية فيها، مما يحقق لها الاكتفاء الذاتي، ويحسن المستوى المعيشي للأفراد، ويحقق الرفاه الاقتصادي، ويرفع مستوى الدخل الفردي والقومي كذلك، إلى جانب إمكانية الاستثمار خارج البلاد، والمساهمة في حجم الإنتاج في السوق العالمي، وتحقيق مفهوم القوة السياسية، وحجز المكانة الاعتبارية بين الدول، فالمملكة اليوم ستكون ذلك النموذج للقوة الاقتصادية عالمياً.

ويعد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أهم وأكبر البرامج الثلاثة عشر في "رؤية المملكة 2030" من حيث التأثير الإيجابي المتوقع له على الاقتصاد السعودي، إذ للمرة الأولى في تاريخ المملكة، يصمم برنامج تنموي واحد يهدف لإحداث التكامل بين القطاعات المستهدفة وهي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، بما يمهد لتطوير صناعات نوعية غير مسبوقة، ويعزز زيادة الصادرات غير النفطية، ويخفض الواردات، ويرفع إسهامات قطاعاته المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.

واتخذت المملكة خطوات كبيرة جدًا في تطوير الاقتصاد السعودي، وتنميته في الثلاث السنوات الماضية، وفي حوكمة وإعادة هيكلة الكثير من القطاعات وكذلك الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد السعودي والتي أثبتت فعاليتها من خلال أثرها الواضح على رفع مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية.

فهذه البرامج هي ثمرة الإصلاحات الاقتصادية والتي تسير بخطىً ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، إلى جانب العمل على تحفيز القطاع الخاص ورفع نسب مشاركته، وتنفيذ مبادرات متعددة تهدف إلى تحفيز القطاع الصناعية التقليدية من خلال التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة من جهة والقطاع الخاص؛ حيث يسهم ذلك في تميز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل مما يحقق برنامج التكامل بين قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، ويمهد لتطوير صناعات نوعية غير مسبوقة في المملكة.

ويهدف البرنامج إلى مسابقة الزمن بتعديل الأنظمة واللوائح وتحفيز القطاعات الصناعية التقليدية، لتحقيق نتائج سريعة وملموسة خلال 90 يوماً والتي تتضح من خلالها القوة والجدية للبرنامج.

ويركز البرنامج على تعزيز قطاعاته من خلال تطوير السياسات واللوائح، وتوفير الدعم المالي، واستكمال البنية التحتية، وتوفير وتخصيص الأراضي الصناعية، وإطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة، والرقمنة، وبناء القدرات البشرية، ودعم وتبني البحوث والابتكار، مع التركيز على الجيل الرابع من الصناعة، الذي يتضمن مجموعة واسعة من التطبيقات التقنية الروبوتية المتقدمة، التي توفر ميزة تنافسية من خلال زيادة الإنتاجية، وتخفيض التكاليف، وزيادة مستوى السلامة، وتعد هذه الخطوات التطويرية علامة فارقة في تسريع النمو وجذب استثمارات إقليمية ودولية كبيرة إلى البرنامج.