السعودية اليوم / انطلاق أعمال مؤتمر التحول الرقمي للجامعات السعودية بجامعة الملك سعود



الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

افتتح وكيل جامعة الملك سعود للمشاريع الدكتور عبدالله الصقير، اليوم، مؤتمر (التحول الرقمي للجامعات

وألقى وكيل الجامعة للمشاريع الدكتور عبدالله الصقير كلمة خلال حفل تدشين المؤتمر بين فيها أن هذا المؤتمر يأتي بحضور قادة التحول الرقمي في الجامعات السعودية وأمام جمع من رواده من شركات كبرى وأفراد من أجل بحث هذه التقنيات التي باتت أمرًا ملحًا في عصرنا الحالي في ظل ما تشهده المملكة من تطور وفق رؤية 2030.

كما ألقى رئيس مايكروسوفت العربية ثامر الحربي كلمة قال فيها إن مايكروسوفت بادرت في تطوير إطار عمل يسمى Microsoft Education Transformation Framework الذي يساعد في عملية التحول الرقمي في التعليم العالي، بهدف تقديم قيمة إضافية لتعليم الطلاب المهارات المطلوبة و اللازمة ومتابعة أهداف سوق العمل التي تتماشى مع ورؤية 2030، مبينًا أن مايكروسوفت عرضت مجموعة من الحلول التعليمية في جناحها المخصص خلال المؤتمر.

ويجتمع في المؤتمر عمداء ومسؤولي الحاسب الآلي من جميع أنحاء المملكة، ويركز على ضرورة تجربة استخدام التقنيات الجديدة في الفصول الدراسية وأثرها الايجابي على نتائج التعليم ، كما يُسلط الخبراء الضوء في نقاشهم على كيفية تجهيز الطلاب بأفضل وأحدث التقنيات لإعدادهم بشكل مناسب حتى يتمكنوا من أخذ مكانهم الريادي في بيئة العمل المستقبلية.

وقدم المدير التجاري لتقنيات إنترنت الأشياء لدى مايكروسوفت في الشرق الأوسط وأفريقيا ستيف دنبار جلسة بعنوان "جامعتك كما تريد تخيلها" تناول فيها كيفية قدرة تقنيات إنترنت الأشياء على تمكين الكوادر التعليمية في إعادة تحسين الطرق التي يتم بها تعليم الطلاب وزيادة تفاعلهم على نحو أكثر فعالية ، فضلاُ عن إنشاء بيئة تعليمية تتسم بالتعاونية والاتصال.

// انتهى //

14:59ت م

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الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسافتتح وكيل جامعة الملك سعود للمشاريع الدكتور عبدالله الصقير، اليوم، مؤتمر (التحول الرقمي للجامعات السعودية نحو رؤية المملكة 2030) الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات، وشركة تطوير تقنيات التعليم، وشركة مايكروسوفت، لمناقشة جهود الجامعات السعودية في مسيرة التحول الرقمي وتطبيقاته.وألقى وكيل الجامعة للمشاريع الدكتور عبدالله الصقير كلمة خلال حفل تدشين المؤتمر بين فيها أن هذا المؤتمر يأتي بحضور قادة التحول الرقمي في الجامعات السعودية وأمام جمع من رواده من شركات كبرى وأفراد من أجل بحث هذه التقنيات التي باتت أمرًا ملحًا في عصرنا الحالي في ظل ما تشهده المملكة من تطور وفق رؤية 2030.كما ألقى رئيس مايكروسوفت العربية ثامر الحربي كلمة قال فيها إن مايكروسوفت بادرت في تطوير إطار عمل يسمى Microsoft Education Transformation Framework الذي يساعد في عملية التحول الرقمي في التعليم العالي، بهدف تقديم قيمة إضافية لتعليم الطلاب المهارات المطلوبة و اللازمة ومتابعة أهداف سوق العمل التي تتماشى مع ورؤية 2030، مبينًا أن مايكروسوفت عرضت مجموعة من الحلول التعليمية في جناحها المخصص خلال المؤتمر.ويجتمع في المؤتمر عمداء ومسؤولي الحاسب الآلي من جميع أنحاء المملكة، ويركز على ضرورة تجربة استخدام التقنيات الجديدة في الفصول الدراسية وأثرها الايجابي على نتائج التعليم ، كما يُسلط الخبراء الضوء في نقاشهم على كيفية تجهيز الطلاب بأفضل وأحدث التقنيات لإعدادهم بشكل مناسب حتى يتمكنوا من أخذ مكانهم الريادي في بيئة العمل المستقبلية.وقدم المدير التجاري لتقنيات إنترنت الأشياء لدى مايكروسوفت في الشرق الأوسط وأفريقيا ستيف دنبار جلسة بعنوان "جامعتك كما تريد تخيلها" تناول فيها كيفية قدرة تقنيات إنترنت الأشياء على تمكين الكوادر التعليمية في إعادة تحسين الطرق التي يتم بها تعليم الطلاب وزيادة تفاعلهم على نحو أكثر فعالية ، فضلاُ عن إنشاء بيئة تعليمية تتسم بالتعاونية والاتصال.// انتهى //14:59ت م0111

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