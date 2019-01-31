

طبرجل 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاجتماعات بمقر محافظة طبرجل اليوم، مجموعة من الشباب والإعلاميين والرياضيين في المحافظة.

وفي مستهل اللقاء رحب سموه بالجميع, مؤكداً أهمية دور الشباب والرياضيين والإعلاميين في المساهمة ببناء المستقبل والحضارات، لما يملكونه من طاقات وقدرات، ينبغي الاستفادة منها على الوجه الأمثل لتكون رافداً إيجابياً لخدمة الدين الوطن.

واستمع الأمير فيصل بن نواف, لمقترحات واحتياجات الشباب والإعلاميين والرياضيين في المحافظة المتضمنة إيجاد الفرص المتنوعة لهم للإسهام في تنمية محافظة طبرجل ومنطقة الجوف على وجه العموم.

وأكد سموه ضرورة تمكين الشباب والشابات من الفرص وتفعيل دورهم في تحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز اتجاهاتهم نحو المشاركة المجتمعية وتفعيل مبادراتهم المتميزة، واكتشاف القدرات والطاقات الشبابية.

// انتهى //

14:59ت م

0110



طبرجل 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاجتماعات بمقر محافظة طبرجل اليوم، مجموعة من الشباب والإعلاميين والرياضيين في المحافظة.وفي مستهل اللقاء رحب سموه بالجميع, مؤكداً أهمية دور الشباب والرياضيين والإعلاميين في المساهمة ببناء المستقبل والحضارات، لما يملكونه من طاقات وقدرات، ينبغي الاستفادة منها على الوجه الأمثل لتكون رافداً إيجابياً لخدمة الدين الوطن.واستمع الأمير فيصل بن نواف, لمقترحات واحتياجات الشباب والإعلاميين والرياضيين في المحافظة المتضمنة إيجاد الفرص المتنوعة لهم للإسهام في تنمية محافظة طبرجل ومنطقة الجوف على وجه العموم.وأكد سموه ضرورة تمكين الشباب والشابات من الفرص وتفعيل دورهم في تحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز اتجاهاتهم نحو المشاركة المجتمعية وتفعيل مبادراتهم المتميزة، واكتشاف القدرات والطاقات الشبابية.// انتهى //14:59ت م0110

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير الجوف يلتقي مجموعة من الشباب والإعلاميين والرياضيين بطبرجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.