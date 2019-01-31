السعودية اليوم / الدكتور الربيش يلتقي أمين هيئة التخصصات الصحية



الدمام 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

التقى معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل, الدكتور عبدالله بن محمد الربيش اليوم، الأمين العام للهيئة

وأكد الدكتور الربيش، أهمية وضرورة التعاون بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجامعة، مما سينعكس إيجاباً على الممارسة الصحية على مستوى المنطقة والوطن لتكوين علاقات استراتيجية وضرورية فيما يخص المجال الصحي، جازماً بأن التوافق في التوجهات والرؤى والأهداف بين الجامعات والهيئة أمر جوهري ومهم، ولابد أن يكون تطابق وتوافق لأن الهدف في نهاية المطاف واحد.

وأضاف أن الجامعة لديها منظومة من الكليات الصحية تغطي طيف واسع من التخصصات، مؤكداً على ضرورة إبراز دور الجامعة وإمكاناتها والبنية التحية وبرامجها الأكاديمية، التي تستفيد منها الهيئة في برامجها ومشاريعها، متمنياً الوصول إلى إطار عمل واتفاقيات من خلال هذه الزيارات التي توطد إلى علاقات استراتيجية وشراكة طويلة المدى تتناسب مع الأهمية الحيوية لهيئة التخصصات الصحية وقدرات الجامعة في هذا المجال وفي برامج الدراسات العليا والتدريب.

من جانبه لفت الدكتور السليمان, إلى أن هذه الزيارة تأتي امتداداً لبرامج الدراسات العليا في الجامعة التي ترتبط بأكثر من 17 زمالة طبية و 3 زمالة طب أسنان، والخطة الاستراتيجية للدراسات العليا التي تقضي توفير فرص تدريبية للمهنيين في القطاعات الصحية بما في ذلك البرامج المنتهية بشهادة مثل الزمالات والبرامج الغير منتهية بشهادة مثل تعليم الطبي المستمر سواء نمطي أو الكتروني ولما تشهده الجامعة من انطلاقة في الأبحاث الطبية "الأساسية والتطبيقية" والتي تمكن الجامعة من اختيار وتطبيق أحدث الطرق العلاجية والتأهيلية، منوها بزيارة الأمين العام لما تتمتع به الهيئة من برامج مميزة وقيام الجامعة بتطبيق معظم هذه البرامج في مرافقها الطبية كذلك لتوطيد العلاقات الاستراتيجية الطويلة وتعريف منسوبي الهيئة بالزمالات الطبية المتعددة .

من جهته أعرب الدكتور أيمن عبده, عن سعادته بهذه الزيارة للجامعة، والاطلاع على ما تقوم به من نشاطات، من خلال خطتها الاستراتيجية التي تنفذها، مؤكداً سعي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتعزيز رسالتها التي تتمحور في حماية وتعزيز الصحة في المملكة من خلال ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.

يشار الى أن الوفد قام بجولة ميدانية في الجامعة شملت مركز طب الأسرة، والمستشفى الجامعي الجديد، ومستشفى طب الأسنان، ومستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، ومركز الأبحاث وعدد من المرافق في الجامعة وما تقدمه من خدمات صحية متخصصة .

// انتهى //

14:55ت م

0109



الدمام 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسالتقى معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل, الدكتور عبدالله بن محمد الربيش اليوم، الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن عبده، والوفد المرافق له، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالسلام السليمان، وعميد البحث العلمي الدكتور نايف المسعود.وأكد الدكتور الربيش، أهمية وضرورة التعاون بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجامعة، مما سينعكس إيجاباً على الممارسة الصحية على مستوى المنطقة والوطن لتكوين علاقات استراتيجية وضرورية فيما يخص المجال الصحي، جازماً بأن التوافق في التوجهات والرؤى والأهداف بين الجامعات والهيئة أمر جوهري ومهم، ولابد أن يكون تطابق وتوافق لأن الهدف في نهاية المطاف واحد.وأضاف أن الجامعة لديها منظومة من الكليات الصحية تغطي طيف واسع من التخصصات، مؤكداً على ضرورة إبراز دور الجامعة وإمكاناتها والبنية التحية وبرامجها الأكاديمية، التي تستفيد منها الهيئة في برامجها ومشاريعها، متمنياً الوصول إلى إطار عمل واتفاقيات من خلال هذه الزيارات التي توطد إلى علاقات استراتيجية وشراكة طويلة المدى تتناسب مع الأهمية الحيوية لهيئة التخصصات الصحية وقدرات الجامعة في هذا المجال وفي برامج الدراسات العليا والتدريب.من جانبه لفت الدكتور السليمان, إلى أن هذه الزيارة تأتي امتداداً لبرامج الدراسات العليا في الجامعة التي ترتبط بأكثر من 17 زمالة طبية و 3 زمالة طب أسنان، والخطة الاستراتيجية للدراسات العليا التي تقضي توفير فرص تدريبية للمهنيين في القطاعات الصحية بما في ذلك البرامج المنتهية بشهادة مثل الزمالات والبرامج الغير منتهية بشهادة مثل تعليم الطبي المستمر سواء نمطي أو الكتروني ولما تشهده الجامعة من انطلاقة في الأبحاث الطبية "الأساسية والتطبيقية" والتي تمكن الجامعة من اختيار وتطبيق أحدث الطرق العلاجية والتأهيلية، منوها بزيارة الأمين العام لما تتمتع به الهيئة من برامج مميزة وقيام الجامعة بتطبيق معظم هذه البرامج في مرافقها الطبية كذلك لتوطيد العلاقات الاستراتيجية الطويلة وتعريف منسوبي الهيئة بالزمالات الطبية المتعددة .من جهته أعرب الدكتور أيمن عبده, عن سعادته بهذه الزيارة للجامعة، والاطلاع على ما تقوم به من نشاطات، من خلال خطتها الاستراتيجية التي تنفذها، مؤكداً سعي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتعزيز رسالتها التي تتمحور في حماية وتعزيز الصحة في المملكة من خلال ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.يشار الى أن الوفد قام بجولة ميدانية في الجامعة شملت مركز طب الأسرة، والمستشفى الجامعي الجديد، ومستشفى طب الأسنان، ومستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، ومركز الأبحاث وعدد من المرافق في الجامعة وما تقدمه من خدمات صحية متخصصة .// انتهى //14:55ت م0109

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدكتور الربيش يلتقي أمين هيئة التخصصات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.