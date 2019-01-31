السعودية اليوم / سفير المملكة لدى تونس يلتقي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب



تونس 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي اليوم، معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان.

وتناول اللقاء، الدور المحوري لمجلس وزراء الداخلية العرب في تقوية الروابط بين الدول العربية ، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

14:51ت م

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تونس 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي اليوم، معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان.وتناول اللقاء، الدور المحوري لمجلس وزراء الداخلية العرب في تقوية الروابط بين الدول العربية ، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //14:51ت م0108

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