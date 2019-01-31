السعودية اليوم / تخصصي العيون يتصدر المنشآت الصحية بالمملكة في الاتصال التفاعلي لعام 2018

الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واستصدر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون مؤشر الأداء العام لمركز الاتصال التفاعلي لعام 2018 من بين المدن الطبية والمستشفيات التخصصية في المملكة، محققاً المركز الأول للعام الثاني على التوالي، نظير تميزه في خدمة المراجعين بنسبة رضا تجاوزت 95%.وأكد الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي أن هذا الإنجاز جاء بفضل الله ثم بجهود جميع العاملين مبينًا أن فلسفة وثقافة العمل التي انتهجها المستشفى تركز على أن النجاح والتميز ليس في تقديم الخدمة فقط وإنما أن ننصت ثم نطور خدماتنا باستمرار وفقاً لآراء وملاحظات مراجعيه، وقد كرمت وزارة الصحة المستشفى في الحفل الذي نظمته في منطقة المدينة المنورة .وقال الدكتور عبدالعزيز الراجحي : حصدنا ثمار ذلك بتحقيق المركز الأول في مؤشر الأداء العام لمركز الاتصال التفاعلي لعام 2018م، وتعاهد الزملاء في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على الاخلاص في العمل واحتساب الاجر والثواب من الله اولاً وأن العمل أمانة لذلك خدمة المريض والتزامًا بمواكبة خطة التحول الوطني 2020 للوصول إلى أفضل بيئة عمل تقدم أفضل خدمة لمراجعيها.وشدّد على أن الالتزام المستمر بتطوير وتأهيل موظفي المستشفى في مختلف المجالات ومنها الدورات المتخصصة في فنون الاتصال والتعامل مع المرضى وإدارة ضغوط العمل ساهمت بشكل كبير في تطوير آداء مستشفى الملك خالد للعيون إضافة إلى الحرص الدائم على أن يكون العمل ثقافة وأن يكون المستشفى بيئة سعيدة يستمتع الجميع في التواجد فيها.يذكر أن هذا الإنجاز يأتي كنتيجة للاهتمام الكبير بتحسين تجربة المريض وتوفير الرعاية التخصصية المميزة في المستشفى الذي يعد المرجع في طب وجراحة العيون بالمملكة ويستقبل قرابة ربع مليون مريض سنوياً، بالإضافة إلى التطوير النوعي في خدمة المرضى، فقد نفذ المستشفى برامج التعاون الطبي مع الشؤون الصحية بمناطق المملكة والتي يتم من خلالها إرسال أطباء للكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بمناطقهم.وأسهم المستشفى كذلك بتخريج كفاءات وطنية لسد الحاجة في جميع مناطق المملكة، وذلك بتأهيل أكثر من 322 طبيب عيون من خلال برنامج تدريب أطباء العيون في برنامجي الزمالة والطبيب المقيم، كما يولي المستشفى اهتماماً كبيراً بالأبحاث الطبية حيث يعد الأول على مستوى الدول العربية في عدد الأبحاث الخاصة بطب العيون.// انتهى //14:50ت م0107