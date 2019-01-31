السعودية اليوم / ديوانية المحامين في غرفة الشرقية تناقش تطوير مهنة المحاماة

الدمام 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسسلّطت لجنة المحامين والمستشارين القانونين في غرفة الشرقية خلال لقاء ديوانية المحامين الأخير بغرفة الشرقية، الضوء على موضوع تطوير مهنة المحاماة من حيث شمول أعمال الحراسة والتصفية القضائية ومحاكم التنفيذ وخصوصاً ممارسة الغير للمهنة التي تتطلب المثول أمام القضاء والمرافعة وتقديم المذكرات.وناقشت الديوانية التي حضرها جمعا كبير من المحامين والمحاميات بالمنطقة التزامات وحقوق المحامي وما يتوجب عليه من ممارسة المهنة بكل استقلال وحيادية والالتزامات المهنية والمسلكية.وأكد رئيس لجنة المحامين بالغرفة خالد بن عبداللطيف الصالح على ضرورة إيجاد ضوابط وقواعد لأعمال الحراسة القضائية على الشركات والتركات وضرورة وضع شروط في من يتم تعيينه سواء مصفياً للشركة أو التركة وأهمها حصوله على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة، مشيراً إلى أن محاكم التنفيذ جزء من القضاء العام ويتعين أن يمثل أطراف الخصومة فيها محامين مرخصين سواء كان في تنفيذ الأحكام القضائية أو في منازعات التنفيذ وكل ما هو منصوص عليه في النظام من اختصاص قاضي التنفيذ.وأثنى الصالح على الدور الذي تقوم به وزارة العدل في تنظيم المهنة وتسهيل عمل المحامي والتأكيد على تطبيق نصوص وأحكام نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أمام كافة المحاكم.كما تناولت ديوانية المحامين السبل الكفيلة لحماية المهنة ممن يزاول أعمال المحاماة دون ترخيص وكذلك حث المحامين على التعاون وإسداء النصح فيما بينهم والالتزام بنصوص وأحكام النظام ولائحته التنفيذية وتنقية أجواء المهنة من الدخلاء عليها.وأعقب اللقاء حوار مفتوح بين المحامين وبعضهم البعض وأبدوا مقترحاتهم واستفساراتهم حول تطوير المهنة وكيفية التغلب على الصعوبات التي تواجهها.// انتهى //14:47ت م0105