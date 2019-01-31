السعودية اليوم / مدير تعليم الباحة يناقش المشروعات التعليمية المتعثرة بالمنطقة

الباحة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسرأس مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني, أمس اجتماع مديري ومهندسي المشروعات التعليمية المتعثرة بالمنطقة، بحضور مساعد المدير العام للخدمات المساندة الأستاذ ​علي حمدان الغامدي ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة العامة.ويأتي الاجتماع استمراراً لتنفيذ الخطة الزمنية التي وضعتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة للوقوف على المشروعات المتعثرة ومتابعة المشاريع القائمة والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بها وإنهائها من قبل المقاولين المسندة إليهم أوبسحبها, وفقاً للنظام وإعادة طرحها من جديد وحصر المشروعات المتعثرة في الصيانة.وتخلل الاجتماع مناقشة العديد من المحاور المتضمنة متابعة سير العمل بالمشروعات التعليمية والوقوف على نسبة الإنجاز، ومواجهة العوائق التي قد تعترض سير العمل لإيجاد الحلول الفورية، ومناقشة آلية استلام المشروعات, وجودة تنفيذها وفقاً للمواصفات المحددة.وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة أهمية متابعة تنفيذ المشروعات من خلال إعداد خطة عمل مجدولة للقيام بالزيارات الدائمة من قبل الجهات المعنية للوقوف على نسبة المنجز والرفع بتقارير دائمة للإدارة، مؤكداً التزام المقاولين بأهمية بتنفيذ المشروعات بوقتها المحدد من خلال تكثيف العمل الميداني ومتابعة المشروع ورفع درجة التنسيق والتعاون بين الإدارة والمقاولين حيال تنفيذ المشروعات والعمل على معالجة المعوقات أولاً بأول.وشدد المدير العام على سرعة التعامل مع المشروعات المتعثرة وإنذار المقاولين المتأخرين في التنفيذ، بتطبيق سحب تلك المشروعات حسب الإجراءات المتبعة بعد صدور قرارات السحب لها وفق الأنظمة واللوائح الصادرة من قبل وكالة الوزارة لشؤون المباني بهذا الشأن، منوهاً بدعم الإدارة العامة لتعليم المنطقة الكامل لجميع المؤسسات المنفذة, حيث وجه جميع الإدارات بالتعاون الكامل معها وتذليل الصعوبات التي تواجهها في سبيل إنهاء أعمالها في الوقت المحدد وبجودة عالية.​// انتهى //14:44ت م0104