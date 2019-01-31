السعودية اليوم / الأمير فيصل بن نواف يرأس اجتماعاً لمحلي وبلدي طبرجل ويؤكد دورهما في التنمية



طبرجل 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، اجتماعاً للمجلسين المحلي والبلدي بمحافظة طبرجل ومديري العموم من الإدارات الخدمية بصالة الاجتماعات بمقر المحافظة، وذلك ضمن زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الُمعد لذلك, المتضمن احتياجات المحافظات بأولوية الخدمات، وبحث العوائق التي قد تواجه تنفيذ بعض المشروعات، واستمع سموه من أعضاء المجالس لعدد من المرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة .

وأكد سمو أمير منطقة الجوف, أهمية تعاون وتكامل المجلسين المحلي والبلدي، لدورهما الهام في التنمية وإيجاد الحلول المناسبة لمطالب وملاحظات المواطنين، موجهاً بالتركيز على المشروعات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات في المحافظة وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، في ظل ما تحظى به الخدمات البلدية من دعم كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .

حضر الاجتماع محافظ طبرجل عيد بن فليح الحربي.

// انتهى //

14:44ت م

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طبرجل 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، اجتماعاً للمجلسين المحلي والبلدي بمحافظة طبرجل ومديري العموم من الإدارات الخدمية بصالة الاجتماعات بمقر المحافظة، وذلك ضمن زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الُمعد لذلك, المتضمن احتياجات المحافظات بأولوية الخدمات، وبحث العوائق التي قد تواجه تنفيذ بعض المشروعات، واستمع سموه من أعضاء المجالس لعدد من المرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة .وأكد سمو أمير منطقة الجوف, أهمية تعاون وتكامل المجلسين المحلي والبلدي، لدورهما الهام في التنمية وإيجاد الحلول المناسبة لمطالب وملاحظات المواطنين، موجهاً بالتركيز على المشروعات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات في المحافظة وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، في ظل ما تحظى به الخدمات البلدية من دعم كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .حضر الاجتماع محافظ طبرجل عيد بن فليح الحربي.// انتهى //14:44ت م0103

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