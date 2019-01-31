السعودية اليوم / الأحوال المدنية تمدد عمل الوحدة المتنقلة في مركز البيضاء



الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة عن تمديد عمل الوحدة المتنقلة في مركز البيضاء التابع لمحافظة بحرة، لمدة خمسة أيام تبدأ من الأحد المقبل لاستقبال النساء، وذلك تفعيلا لمبادرة "نأتي إليك" والتي أطلقت في ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة".

وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني من إصدار الهوية الوطنية وتجديدها وإصدار بدل تالف، إضافة لإصدار بسجل الأسرة وبدل فاقد له، فضلاً عن تسجيل الواقعات المدنية كالزواج والطلاق والوفاة وطباعة شريحة البيانات "البرنت".

الجدير ذكره أن وحدة متنقلة تابعة للأحوال المدنية كانت قد أنهت تقديم خدماتها في فرع المؤسسة العامة للتعاقد بمحافظة الطائف اليوم الخميس، ضمن حزمة المهام الميدانية المكثفة للخدمات المتنقلة التابعة للقطاع.

// انتهى //

14:40ت م

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الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة عن تمديد عمل الوحدة المتنقلة في مركز البيضاء التابع لمحافظة بحرة، لمدة خمسة أيام تبدأ من الأحد المقبل لاستقبال النساء، وذلك تفعيلا لمبادرة "نأتي إليك" والتي أطلقت في ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة".وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني من إصدار الهوية الوطنية وتجديدها وإصدار بدل تالف، إضافة لإصدار بسجل الأسرة وبدل فاقد له، فضلاً عن تسجيل الواقعات المدنية كالزواج والطلاق والوفاة وطباعة شريحة البيانات "البرنت".الجدير ذكره أن وحدة متنقلة تابعة للأحوال المدنية كانت قد أنهت تقديم خدماتها في فرع المؤسسة العامة للتعاقد بمحافظة الطائف اليوم الخميس، ضمن حزمة المهام الميدانية المكثفة للخدمات المتنقلة التابعة للقطاع.// انتهى //14:40ت م0102

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