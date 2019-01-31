السعودية اليوم/ لقاء "الجاهزية والاستعداد لاختبارات TIMSS 2019 " بتعليم الشرقية



الدمام 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

نظمت إدارة الجودة وقياس الأداء بالادارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، اليوم،لقاء " الجاهزية والاستعداد لاختبارات TIMSS 2019 "، في إطار شروع تعليم المنطقة الشرقية لوضع اللمسات الأخيرة لخوض عدد من طلبته مضمار الاختبارات الدولية TIMSS 2019 للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة .

ويستهدف اللقاء قادة وقائدات مدارس العينة المستهدفة ومرشديها، الذي استضافت فعالياته للبنين مدارس رياض الإسلام الثانوية الأهلية، والبنات بقاعة المعرفة بمبنى الخدمات المساندة بتعليم الشرقية .

وأشار منسق الاختبارات الدولية بتعليم الشرقية عبدالعزيز السلامة، الى أن اللقاء يأتي ضمن الخطة التنفيذية للمشاركة بالاختبارات الدولية والرامية إلى رفع مستوى الجاهزية، وشرح بعض المفاهيم والأفكار المتعلقة باختبارات الـ " TIMSS " إلى جانب تسليط الضوء على الأدوار المطلوب من فرق العمل لتحقيق نتائج متقدمة .

// انتهى //

14:40ت م

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الدمام 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسنظمت إدارة الجودة وقياس الأداء بالادارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، اليوم،لقاء " الجاهزية والاستعداد لاختبارات TIMSS 2019 "، في إطار شروع تعليم المنطقة الشرقية لوضع اللمسات الأخيرة لخوض عدد من طلبته مضمار الاختبارات الدولية TIMSS 2019 للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة .ويستهدف اللقاء قادة وقائدات مدارس العينة المستهدفة ومرشديها، الذي استضافت فعالياته للبنين مدارس رياض الإسلام الثانوية الأهلية، والبنات بقاعة المعرفة بمبنى الخدمات المساندة بتعليم الشرقية .وأشار منسق الاختبارات الدولية بتعليم الشرقية عبدالعزيز السلامة، الى أن اللقاء يأتي ضمن الخطة التنفيذية للمشاركة بالاختبارات الدولية والرامية إلى رفع مستوى الجاهزية، وشرح بعض المفاهيم والأفكار المتعلقة باختبارات الـ " TIMSS " إلى جانب تسليط الضوء على الأدوار المطلوب من فرق العمل لتحقيق نتائج متقدمة .// انتهى //14:40ت م0101

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