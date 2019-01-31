السعودية اليوم / رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي مسؤولين تشيكيين



طرابلس 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج في براغ مع كل من رئيس مجلس النواب التشيكي راديك فوندراشيك ورئيس مجلس الشيوخ ياروسلاف كوبيرا.

وأفاد بيان للمجلس الرئاسي الليبي اليوم، أن السراج استعرض خلال اللقاء برامج وآليات عمل المجلسين والدور التشريعي والرقابي والاستشاري لكل منهما، معرباً عن تطلعه للاستفادة من التجربة الديمقراطية في جمهورية التشيك والمرحلة الانتقالية التي مرت بها البلاد عام 1989، كما دعا إلى وضع برامج للتواصل والتعاون بين البلدين.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر البرلمان التشيكي تطورات الوضع السياسي في ليبيا، حيث اكد رئيسا المجلسين أهمية تنمية وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين ليشمل مجالات السياسة والاقتصاد والأمن ومكافحة الإرهاب، بالاضافة إلى ملف الهجرة وما تمثله من تحديات، واتفق الجانبان على أسس مواجهتها أمنياً واقتصادياً وإنسانياً.

// انتهى //

14:40ت م

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طرابلس 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج في براغ مع كل من رئيس مجلس النواب التشيكي راديك فوندراشيك ورئيس مجلس الشيوخ ياروسلاف كوبيرا.وأفاد بيان للمجلس الرئاسي الليبي اليوم، أن السراج استعرض خلال اللقاء برامج وآليات عمل المجلسين والدور التشريعي والرقابي والاستشاري لكل منهما، معرباً عن تطلعه للاستفادة من التجربة الديمقراطية في جمهورية التشيك والمرحلة الانتقالية التي مرت بها البلاد عام 1989، كما دعا إلى وضع برامج للتواصل والتعاون بين البلدين.وتناول اللقاء الذي عقد بمقر البرلمان التشيكي تطورات الوضع السياسي في ليبيا، حيث اكد رئيسا المجلسين أهمية تنمية وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين ليشمل مجالات السياسة والاقتصاد والأمن ومكافحة الإرهاب، بالاضافة إلى ملف الهجرة وما تمثله من تحديات، واتفق الجانبان على أسس مواجهتها أمنياً واقتصادياً وإنسانياً.// انتهى //14:40ت م0100

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