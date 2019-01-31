السعودية اليوم / تدشين مكتب التعليم بشمال أبها



أبهــا 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

دشن مدير عام التعليم بمنطقة عسير جلوي آل كركمان أمس ، مكتب التعليم بشمال أبها ، وشهد افتتح اللقاء الأول لقادة مدارس المكتب ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية سعد الجوني ، وعدد من قيادات التعليم في المنطقة ، وذلك بمقر مدرسة اليرموك .

وهدف اللقاء إلى تجويد العملية التعليمية وتبادل الخبرات ، وإثراء الميدان بكل جديد ، إضافة إلى تحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب ، ورفع قدراتهم في الاختبارات الدولية ( TIMSS ) .

//انتهى//

14:38ت م

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أبهــا 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسدشن مدير عام التعليم بمنطقة عسير جلوي آل كركمان أمس ، مكتب التعليم بشمال أبها ، وشهد افتتح اللقاء الأول لقادة مدارس المكتب ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية سعد الجوني ، وعدد من قيادات التعليم في المنطقة ، وذلك بمقر مدرسة اليرموك .وهدف اللقاء إلى تجويد العملية التعليمية وتبادل الخبرات ، وإثراء الميدان بكل جديد ، إضافة إلى تحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب ، ورفع قدراتهم في الاختبارات الدولية ( TIMSS ) .//انتهى//14:38ت م0099

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