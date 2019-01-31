السعودية اليوم / "127" صقاراً يتنافسون في الأشواط الدولية لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور



ملهم 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

انطلقت اليوم ، منافسات الأشواط الدولية المفتوحة في مسابقة الملواح " الدعو" 400 متر، بمشاركة 127 صقاراً من المملكة العربية

وتوجت الصقور " دهام " و " موفق " و " لاهور" و " وهاج " بالمراكز الأولى في منافسات الأشواط الدولية.

وجاءت نتائج الشوط الأول من مسابقة الملواح "400 متر" فئة (حر- فرخ ) كالتالي :

- المركز الأول : دهام لصاحبه حمد أحمد الشيخ من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.102 ثانية.

- المركز الثاني : لهب لصاحبه الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.224 ثانية.

- المركز الثالث : عنتر لصاحبه سيف أحمد الفلاسي من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.269 ثانية.

وفي فئة (حر - قرناس ) جاءت نتائج الشوط الأول من مسابقة الملواح "400 متر" كالتالي :

- المركز الأول : موفق لصاحبه حمد أحمد الشيخ من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.001 ثانية.

- المركز الثاني : S1 لصاحبه دميثان سويدان القمزي من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 19.415 ثانية.

- المركز الثالث : عجيب لصاحبه الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 19.421 ثانية.

فيما جاءت نتائج الشوط الأول من مسابقة الملواح "400 متر" لفئة (شاهين - فرخ ) كالتالي:

- المركز الأول : لاهور لصاحبه MRM من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة18.875 ثانية.

- المركز الثاني : مسمار لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة19.060 ثانية.

- المركز الثالث : زيدان لصاحبه دميثان سويدان القمزي من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 19.061 ثانية.

وفي مسابقة الملواح "400 متر" فئة ( شاهين - قرناس ) كانت نتائج الشوط الأول كالتالي :

- المركز الأول: وهاج لصاحبه سلطان محمد السويدي من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.498 ثانية.

- المركز الثاني: خمسين لصاحبه بطي أحمد المري من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.669 ثانية.

- المركز الثالث: SH44 لصاحبه راشد سعيد الكندي من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.724 ثانية.

// انتهى //

14:37ت م

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ملهم 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسانطلقت اليوم ، منافسات الأشواط الدولية المفتوحة في مسابقة الملواح " الدعو" 400 متر، بمشاركة 127 صقاراً من المملكة العربية السعودية ودول الإمارات والكويت والبحرين وعمان والعراق ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الأولى ، المقام حالياً في ملهم شمال العاصمة الرياض .وتوجت الصقور " دهام " و " موفق " و " لاهور" و " وهاج " بالمراكز الأولى في منافسات الأشواط الدولية.وجاءت نتائج الشوط الأول من مسابقة الملواح "400 متر" فئة (حر- فرخ ) كالتالي :- المركز الأول : دهام لصاحبه حمد أحمد الشيخ من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.102 ثانية.- المركز الثاني : لهب لصاحبه الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.224 ثانية.- المركز الثالث : عنتر لصاحبه سيف أحمد الفلاسي من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.269 ثانية.وفي فئة (حر - قرناس ) جاءت نتائج الشوط الأول من مسابقة الملواح "400 متر" كالتالي :- المركز الأول : موفق لصاحبه حمد أحمد الشيخ من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.001 ثانية.- المركز الثاني : S1 لصاحبه دميثان سويدان القمزي من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 19.415 ثانية.- المركز الثالث : عجيب لصاحبه الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 19.421 ثانية.فيما جاءت نتائج الشوط الأول من مسابقة الملواح "400 متر" لفئة (شاهين - فرخ ) كالتالي:- المركز الأول : لاهور لصاحبه MRM من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة18.875 ثانية.- المركز الثاني : مسمار لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة19.060 ثانية.- المركز الثالث : زيدان لصاحبه دميثان سويدان القمزي من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 19.061 ثانية.وفي مسابقة الملواح "400 متر" فئة ( شاهين - قرناس ) كانت نتائج الشوط الأول كالتالي :- المركز الأول: وهاج لصاحبه سلطان محمد السويدي من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.498 ثانية.- المركز الثاني: خمسين لصاحبه بطي أحمد المري من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.669 ثانية.- المركز الثالث: SH44 لصاحبه راشد سعيد الكندي من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.724 ثانية.// انتهى //14:37ت م0097

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