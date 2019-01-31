السعودية اليوم / الألعاب الشعبية تجذب زوار مهرجان الحنيني الثالث



عنيزة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق31 يناير 2019 م واس

لفتت الألعاب الشعبية في مهرجان الحنيني الثالث الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في سوق المسوكف ويستمر حتى يوم السبت القادم الأنظار في لحظات يستذكر فيها الزوار حياة الماضي .

ومن أبرز الألعاب الشعبية "عظيم ساري, الدنانة, سبع الحجر, أم ثلاث, النباطه" .

// انتهى //

14:37ت م

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عنيزة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق31 يناير 2019 م واسلفتت الألعاب الشعبية في مهرجان الحنيني الثالث الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في سوق المسوكف ويستمر حتى يوم السبت القادم الأنظار في لحظات يستذكر فيها الزوار حياة الماضي .ومن أبرز الألعاب الشعبية "عظيم ساري, الدنانة, سبع الحجر, أم ثلاث, النباطه" .// انتهى //14:37ت م0096

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