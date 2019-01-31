شكرا لقرائتكم خبر عن ما قصة رواتب ربات المنازل بالسعودية؟ والان مع التفاصيل
ونشرت مجموعة من الناشطات السعوديات، تغريدات على موقع تويتر، يطالبن من خلالها حكام البلاد بتخصيص راتب 1000 ريال سعودي على الأقل لكل ربة بيت، خاصة أن اغلبهن لا يملكن مستوى دراسيا يمكنهن من الولوج إلى سوق العمل، والذي يهيمن عليه الذكور.
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