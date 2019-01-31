السعودية | عبور مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة الحدودي تستهدف محافظة مأرب

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عبور مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة الحدودي تستهدف محافظة مأرب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:10 مساءً, 31 يناير 2019 م المناطق - واس عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم مساعدات طبية طبية تشمل 70 كرسيًا طبيًا متحركًا و30 كرسيًا كهربائيًا تزن طنين و730 كيلوغرامًا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة مأرب.

وتأتي هذه القافلة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.

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