شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار اليمن» يضىء سقطرى بـ 5 مولدات والان نبدء بالتفاصيل

وصلت ٥ مولدات كهربائية لمحافظة سقطرى قادمة من عدن أرسلها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ، منها ٣ مولدات لمديرية حديبو ومولدين لمديرية قلنسية لضمان تشغيل الكهرباء على مدار الساعة في المحافظة .



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