شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواد غذائية فاسدة فى صفوى والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت بلدية صفوى التابعة لبلدية محافظة القطيف ضمن جولاتها الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية وتقيد المنشآت الصحية باشتراطات السلامة الصحية ورصد العديد من المخالفات الصحية، في إطار حملة " #غذاؤكمأمانة " 50 كيلو جراماً من المواد الغذائية التي يتم تجهيزها في منزل مخالف وفي بيئة غير مناسبة . وأوضح رئيس بلدية صفوى المهندس نايف القحطاني أن بلدية صفوى تقوم بتطبيق الأنظمة والتعليمات التي تنص على منع هذه التصرفات المخالفة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على كل من يحاول الاضرار بصحة المواطنين والمقيمين . وأشار المهندس القحطاني إلى أن هذه الجولات والحملات الرقابية تأتي ضمن حملة معالجة التشوه البصري " #غذاؤكمأمانة " ، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة كافة ، لافتاً إلى أن البلدية تسعى في المقام الأول إلى الحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.



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