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شكرا لقرائتكم بعد توجيه أمين عسير.. إنجاز طريق الملاحة في وقت قياسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مؤخراً، بلدية المجاردة بإنهاء الأعمال بشكل عاجل في مشروع سفلتة طريق وادي الملاحة والانتهاء منه في أسرع وقت.
وجاء توجيه الحميدي من باب حَسّ المسؤول الذي يتلمس حاجات المواطنين ويعمل على تذليل العقبات أمامهم لتسهيل تقديم كافة الخدمات البلدية للمستفيدين دون استثناء.
هذا وقد انتهت بلدية محافظة المجاردة ممثلة في إدارة المشاريع مساء أمس من العمل بطريق الملاحة بعد أن أنهت كافة أعمالها بمشروع سفلتة طريق وادي الملاحة والتي شملت أعمال الرش والسفلتة ضمن مشاريع البلدية.
وعلى ضوء ذلك أشاد الأهالي بدور أمانة منطقة عسير ممثلة بأمينها الدكتور وليد الحميدي الذي يسعى جاهدا لتلبية كافة مطالب الأهالي والتيسير عليهم وتلمس حاجاتهم من خلال رفع معاناتهم والتفاعل السريع معهم من قبله في فترة قصيرة مقدمين بذلك شكرهم لأمانة منطقة عسير وعلى رأسها الدكتور وليد الحميدي على هذا التفاعل مثمنين جهوده في خدمة الوطن والمواطن.
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