شكرا لقرائتكم تصريحات روحاني تؤكد انهيار إيران وتكشف مخاوفه من الشعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أظهر بيان الرئيس الإيراني حسن روحاني حالة واضحة من الضعف في مواجهة العقوبات الأميركية التي تمت استعادتها في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي خلال مايو الماضي.

حديث روحاني عن العديد من التحديات الاقتصادية التي لا دخل للحكومة بها، ألقى بالضوء على التصرفات السياسية غير الموثوق بها عالميًا من جانب الملالي، والتي حالت بشكل قاطع دون استمرار الاتفاق النووي، والذي اتخذه النظام الحاكم في إيران ساترًا لممارساته الإرهابية.

صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أشارت إلى مدى الصعوبات التي تواجهها إيران خلال الفترة الماضية، لا سيما في أعقاب انسحاب المئات من الشركات الأوروبية بأعمالها من إيران، تاركة ملايين الإيرانيين بلا عمل.

وقالت الصحيفة الأميركية إن كل هذه العوامل أججت مشاعر المواطنين الإيرانيين تجاه نظام الملالي، والذي بات الآن يلقي باللوم على العقوبات الأميركية القاسية في مدى الأضرار التي لحقت به على المستوى الاقتصادي.

ومن جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن الاقتصاد الإيراني ينهار الآن، وهو العائق الوحيد أمام تصاعد الخطر الإيراني، واصفًا إيران بمصدر خطر محتمل ومحذرًا من تجاربها الصاروخية.

وأشار ترامب في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” إلى التجارب الصاروخية التي قامت بها طهران الأسبوع الماضي، منتقدًا أداء جهاز الاستخبارات الأميركي، الذي اعتبر أنه “ساذج ومخطئ” بشأن إيران.

وكتب ترامب في التغريدة قاسية اللهجة: “ربما يجدر بأجهزة الاستخبارات أن تعود إلى المدرسة”.

وأضاف: “يبدو أن موظفي الاستخبارات سلبيون وساذجون للغاية عندما يتعلق الأمر بأخطار إيران. إنهم مخطئون”.

تصريحات روحاني أشارت بشكل رئيسي إلى مدى الصعوبات السياسية التي ستواجهها إيران خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع زيادة الضغوط الاجتماعية والأصوات التي تشير بأصابع الاتهام إلى سياسات الملالي فيما آلت أليه أحوال البلاد.تصريحات روحاني تؤكد انهيار إيران وتكشف مخاوفه من الثورة.



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